Trump firma las órdenes que imponen aranceles a Canadá, México y China

El presidente Donald Trump firmó aranceles sobre los bienes que ingresan a Estados Unidos desde Canadá, México y China, dijo la Casa Blanca el sábado, lo que aumenta el riesgo de una guerra comercial con los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos y amenaza con aumentar los precios de todo, desde automóviles hasta aguacates.

No está claro cuándo entrarán en vigor los aranceles, aunque según EFE, Canadá reportó que los aranceles entrarán en vigor el martes.

Los productos energéticos canadienses tendrían una tasa arancelaria más baja del 10%.

Trump dijo que estaba imponiendo los aranceles porque afirmó que los países estaban permitiendo que el fentanilo ingresara a Estados Unidos.

Más de 107,000 personas murieron por sobredosis de drogas en 2023, y casi el 70% de esas muertes fueron por opioides, incluido el fentanilo. Trump también dijo que los aranceles eran en respuesta a un déficit comercial entre Estados Unidos y los tres países porque Estados Unidos importa más de ellos de lo que exporta.

Los economistas de todo el espectro político esperan que los aranceles aumenten lo que los consumidores pagan por una variedad de bienes, incluidos vehículos, productos electrónicos, productos agrícolas y madera. Los aranceles son pagados por las empresas que importan bienes a Estados Unidos, de manera similar a un impuesto.

Mientras que algunas empresas buscarán obtener sus bienes en otros lugares, otras que no tengan alternativas se verán obligadas a pagar los aranceles.

Eso significa que las tiendas de comestibles estadounidenses asumirán costos más altos por las frutas y verduras cultivadas en México; los constructores de viviendas pagarán más por la madera canadiense; y los fabricantes de automóviles tendrán que pagar un arancel cada vez que un componente cruce la frontera norte o sur, lo que sucede repetidamente durante la producción de un solo vehículo.

Las empresas tendrán que decidir si trasladan estos costos más altos a los consumidores o los absorben, lo que reduciría las ganancias o requeriría recortes para proteger sus márgenes.

Las implicaciones podrían tener un amplio alcance en toda la economía estadounidense, en parte porque los consumidores y las empresas estadounidenses importaron más bienes de México que de cualquier otro país.

Trump hizo de los aranceles un elemento central de su discurso de campaña para mejorar una economía que muchos votantes citaron como su razón para regresar a la Casa Blanca.

Ha argumentado que los gravámenes protegerían a las industrias estadounidenses de la competencia desleal al hacer que los bienes extranjeros sean más caros y alentar a las empresas a fabricar en Estados Unidos.

También ha propuesto utilizar los ingresos de los aranceles para pagar otras prioridades políticas y utilizarlos como una herramienta de negociación.

"Este es un hermoso, hermoso ejemplo de promesas hechas, promesas cumplidas por el presidente Trump", dijo un alto funcionario de la administración.

El funcionario dijo que no había acciones específicas que Estados Unidos estuviera buscando que los tres países tomaran para levantar los aranceles, sino más bien el fin de la inmigración ilegal y el fentanilo.

"Va a haber una amplia gama de métricas, y en la era dorada de Donald Trump solo tendremos inmigración legal y no habrá estadounidenses muriendo por el fentanilo chino, mexicano o canadiense", dijo el funcionario.

Pero los economistas han descubierto que los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato hicieron poco para lograr esos objetivos. En cambio, aumentaron los precios de muchas importaciones, llevaron a una pérdida neta de empleos manufactureros y redujeron las inversiones corporativas.

Casi todos los ingresos recaudados por los aranceles anteriores de Trump a China se destinaron a pagos que envió a los agricultores estadounidenses para compensar sus pérdidas por los aranceles que China impuso en respuesta.

Los gravámenes tampoco generaron concesiones significativas de Beijing, que no ha cumplido muchos de sus compromisos en virtud de un acuerdo comercial negociado durante el primer mandato de Trump.

Los últimos aranceles del presidente a Canadá y México amenazan con poner patas arriba uno de sus pactos comerciales emblemáticos, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

Trump había promocionado el acuerdo como una victoria, ya que permitía en gran medida que los productos se movieran entre los tres países sin aranceles, tal como lo habían hecho durante décadas bajo el acuerdo TLCAN que reemplazó el T-MEC.

El acuerdo comercial actual no se revisará hasta julio de 2026, pero los nuevos aranceles podrían ponerlo en peligro mucho antes.

“Esto no es que él cambie el trabajo de otra administración. “Esto es él cambiando el trabajo de su administración”, dijo Francisco Sanches, abogado de comercio internacional de Holland and Knight y ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos para el comercio durante la administración Obama.

La Casa Blanca dijo que Trump emitiría los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. A pesar del T-MEC, Trump dijo que tiene la autoridad legal para regular las importaciones durante una emergencia nacional, que declaró en la frontera sur en su primer día en el cargo.

Si bien la mayoría de las amenazas arancelarias de Trump durante su campaña se centraron en China, ha aumentado su enfoque en Canadá y México desde que fue elegido.

Ambos países prometieron tomar represalias, lo que haría que los productos estadounidenses fueran menos competitivos dentro de sus fronteras y perjudicaría a las empresas estadounidenses que venden allí.

Los automóviles, el petróleo y el gas, la electrónica, el equipo industrial y los productos agrícolas se encuentran entre las principales exportaciones estadounidenses a Canadá y México.

Un alto funcionario de la administración dijo que hay una “cláusula de represalia” en la orden ejecutiva que emite los aranceles según la cual si algún país decide tomar represalias, Estados Unidos tomará más medidas.

Una guerra comercial entre los tres países reduciría el crecimiento económico de todos ellos, pero podría afectar especialmente a México, según un análisis del Instituto Peterson.

“Para México, un arancel del 25% sería catastrófico. Además, el declive económico causado por el arancel podría aumentar los incentivos para que los inmigrantes mexicanos crucen la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos, contradiciendo directamente otra prioridad de la administración Trump”, decía el informe.

La industria automotriz estadounidense es una de las más vulnerables a los impactos arancelarios. Durante décadas, sus cadenas de suministro han estado fuertemente entrelazadas con los vecinos de Estados Unidos del norte y del sur. Como los vehículos y componentes cruzan las fronteras varias veces durante el proceso de producción, la aplicación reiterada de gravámenes del 25% podría aumentar rápidamente los costos de los vehículos.

Estados Unidos también depende de los productos agrícolas de México, uno de los principales proveedores de tomates, aguacates, bayas y pimientos. El aumento de los precios de los alimentos ha sido una de las principales preocupaciones de los consumidores y los votantes, y los precios de los alimentos han aumentado alrededor de un 25% en los últimos cuatro años, un tema que Trump insistió en la campaña electoral.

Después de sus amenazas anteriores, México amenazó con imponer aranceles de represalia a los productos estadounidenses vendidos allí, que suman alrededor de 360 ​​mil millones de dólares. Eso podría perjudicar a las empresas estadounidenses que venden a los consumidores mexicanos.

Además de la inmigración, Trump y los legisladores han expresado su preocupación por la posibilidad de que China esté utilizando a México como una puerta trasera para entrar a Estados Unidos y evitar pagar aranceles. México ha visto un aumento de fabricantes que se trasladan allí desde China como una forma de evitar los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato.

Los acuerdos de inversión anunciados por empresas chinas en México han aumentado en los últimos años, según datos compilados por la firma de investigación Rhodium Group.

Se espera que los aranceles a Canadá eleven los precios de la madera canadiense, conocida por ser más liviana y fácil de trabajar, dijo Dustin Jalbert, economista senior de productos de madera en Fastmarkets.

Los aserraderos canadienses ya han estado luchando por los aranceles impuestos por Estados Unidos en los últimos años y la destrucción de millones de acres de bosque por una plaga de escarabajos del pino. Más aranceles podrían perjudicar aún más a la industria, dijo.

"Los consumidores van a pagar por eso en cierta medida porque al final, hay menos oferta disponible en el mercado y los precios van a ser algo más altos en el margen", dijo Jalbert.

Eso podría mantener la presión sobre los precios de las viviendas que ya están fuera del alcance de millones de estadounidenses, advirtió la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Los aranceles también podrían hacer subir los precios de la gasolina, ya que el crudo se encuentra entre las principales exportaciones de Canadá a Estados Unidos, lo que obstaculiza la ambiciosa promesa de Trump de reducir a la mitad los costos de la energía en sus primeros 12 meses.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.