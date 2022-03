Trump participó en una “conspiración criminal”, afirma el comité del 6 de enero

WASHINGTON DC - El Comité de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio de EEUU dijo este miércoles por la noche que su evidencia muestra que el expresidente Donald Trump y sus asociados participaron en una “conspiración criminal” para evitar que el Congreso certifique los resultados de las elecciones presidenciales, difundió información falsa al respecto y presionó a los funcionarios estatales para anular los resultados.

El comité hizo los reclamos en una presentación en respuesta a una demanda del asesor de Trump, John Eastman.

Eastman, un abogado que estaba consultando con Trump mientras intentaba anular las elecciones, está tratando de ocultar documentos al comité mientras investiga la insurrección del 6 de enero de 2021. El comité argumentó que existe una excepción legal que permite la divulgación de comunicaciones sobre delitos en curso o futuros.

“El Comité Selecto también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a Estados Unidos”, escribió el comité en una presentación presentada ante el Tribunal de Distrito de EEUU en el Distrito Central de California.

EL COMITÉ DEL 6 DE ENERO NO TIENE EL PODER DE PRESENTAR CARGOS

La presentación de 221 páginas marca el esfuerzo más formal del comité para vincular al expresidente con un delito federal, aunque la importancia real de la presentación no está clara ya que los legisladores no tienen el poder de presentar cargos por su cuenta y solo pueden hacer una remisión al Departamento de Justicia. El departamento ha estado investigando los disturbios del año pasado, pero no ha dado ninguna indicación de que esté considerando presentar cargos contra Trump.

“La evidencia respalda la inferencia de que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales estatales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero, pero el presidente, sin embargo, trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, dice la presentación.

El escrito presentado el miércoles fue un esfuerzo del comité para refutar las afirmaciones de privilegio abogado-cliente hechas por Eastman para ocultar los registros a los investigadores del Congreso.

“El Comité Selecto no está llevando a cabo una investigación criminal”, dijo en un comunicado el representante de Mississippi Bennie Thompson, presidente demócrata del comité. “Pero, como señaló el juez en una audiencia anterior, los reclamos de privilegio del Dr. Eastman plantean la cuestión de si la excepción de fraude por delito al privilegio abogado-cliente se aplica en esta situación”.

La presentación también detalla extractos de las entrevistas del comité con varios de los principales asesores de Trump y miembros del equipo del exvicepresidente Mike Pence, incluido el jefe de personal Marc Short y el abogado principal Greg Jacob.

El comité dijo que encontró evidencia de que Trump trató de obstruir un procedimiento oficial, en este caso, la certificación de los resultados de las elecciones, tratando de obligar a Pence a retrasar los procedimientos para que hubiera tiempo adicional para “manipular” los resultados.

En un intercambio de correos electrónicos del 6 de enero de 2021 entre Eastman y Jacob, Eastman presiona para que Pence intervenga en su función ceremonial de supervisar la certificación de los votos electorales.

Jacob responde: “Respeto tu punto aquí. Comparto sus preocupaciones sobre lo que harán los demócratas una vez en el poder. Quiero que se arregle la integridad electoral. Pero he recorrido todos los caminos legales que se me han presentado hasta su conclusión, y respetuosamente concluyo que, como marco legal, es una posición orientada a los resultados que nunca apoyaría si la oposición la intentara, y esencialmente inventada en su totalidad”.

Agregó: "Y gracias a sus bulls, ahora estamos cercados".

En otras transcripciones publicadas como parte de la presentación, el ex alto funcionario del Departamento de Justicia, Richard Donoghue, describió cómo trató de convencer a Trump de que las afirmaciones de fraude electoral eran pura ficción. “Yo mismo le dije al presidente que varias veces, en varias conversaciones, que estas denuncias sobre el contrabando de boletas en una maleta y pasadas por las máquinas varias veces, no era cierto, que lo habíamos mirado, miramos el video, entrevistamos a los testigos, y no era cierto”.

En un momento, dijo Donoghue, tuvo que asegurarle a Trump que el Departamento de Justicia había investigado un informe de que alguien había transportado un camión con remolque lleno de boletas de Nueva York a Pensilvania. El departamento no encontró evidencia para respaldar las acusaciones, dijo Donoghue.