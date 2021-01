Trump podría presentar carta escrita en su defensa, y no comparecer en juicio político

WASHINGTON - El expresidente Donald Trump podría presentar una carta escrita en su defensa para el juicio político del Senado, a la vez que expande su equipo legal a menos de dos semanas antes de que comience el proceso, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Y mientras está considerando tal declaración, Trump no planea comparecer en persona para defenderse de la acusación de que incitó el motín mortal en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, dijeron personas familiarizadas con el asunto, poniendo fin de manera efectiva a cualquier especulación de un posible cameo del expresidente.

Con el juicio programado para comenzar la semana del 8 de febrero, el abogado de Carolina del Norte Joshua Howard, quien pasó años en el Departamento de Justicia y trabajó en investigaciones sobre la Casa Blanca de Clinton, se unió al equipo de defensa legal de Trump, según una persona familiarizada con el decisión.

Se espera que el principal abogado de juicio político de Trump, Butch Bowers, agregue al menos un miembro más al equipo, posiblemente un experto constitucional, según dos personas familiarizadas con los planes.

Bowers, Howard y la oficina pospresidencial de Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Trump, en su resort en el sur de Florida, está prestando mucha atención a la posición de los republicanos sobre el juicio político, según sus aliados. Uno de ellos dijo que el expresidente está "animado" por las señales en esta etapa de que es poco probable que los senadores republicanos lo condenen, y que cree que la demora en el juicio probablemente ayudó a su posición.

Todos menos cinco de los 50 republicanos en el Senado votaron el martes a favor de una moción para desestimar el juicio por completo con el argumento de que juzgar a un expresidente es inconstitucional. Sin embargo, esa votación, que fracasó por un margen de 55-45, no impide que esos senadores voten más tarde para condenar a Trump. Un mínimo de 17 republicanos necesitarían unirse a los 50 demócratas en el Senado para que Trump sea condenado.

Howard es conocido en los círculos republicanos por su trabajo en el equipo que investiga al entonces presidente Bill Clinton por Whitewater y el caso de Monica Lewinsky, así como por sus esfuerzos durante las confirmaciones en el Senado del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Samuel Alito. Howard, un abogado con sede en Raleigh en el bufete de abogados de Gammon, Howard y Zeszotarski, fue remitido a Bowers por un colega mutuo en el estado, según una persona familiarizada con la planificación.

Al representar a un ex presidente republicano que enfrenta cargos de juicio político, Howard está siguiendo los pasos de su familia. Su padre, Malcolm Howard, un juez retirado del Distrito Este de Carolina del Norte, representó al presidente Richard Nixon en sus audiencias de juicio político. Nixon renunció antes de que la Cámara pudiera votar los artículos de juicio político en su contra.

Se une a la abogada de Carolina del Sur, Deborah Barbier, quien también se encuentra entre los que Bowers ha reclutado en el equipo legal de Trump, según dos personas familiarizadas con el asunto. Barbier no respondió a una solicitud de comentarios. Su papel fue reportado por primera vez por el periódico The Post and Courier en Charleston.

La senadora Lindsay Graham, republicana por Carolina del Sur, quien ha seguido siendo un aliado cercano de Trump, calificó a Barbier como un "fiscal muy talentoso".

"Estoy seguro de que ella agregará valor al equipo", dijo Graham, enfatizando la necesidad de que el equipo legal de Trump se concentre en la constitucionalidad, o en su opinión la inconstitucionalidad, de un juicio político para un civil que ya dejó la presidencia. .

Otros aliados de Trump se han acercado a senadores republicanos. El senador Kevin Cramer de Dakota del Norte dijo que recibió una llamada el sábado pasado del exdirector político de la Casa Blanca, Brian Jack, quien le dijo que Trump "quería simplemente expresar nuevamente su gratitud por su apoyo a lo largo de los años".

"La razón principal de la llamada fue para asegurarme de que yo supiera por él que no está comenzando a ser un tercero", dijo Cramer, aludiendo a los informes de que Trump estaba considerando formar un nuevo partido político. "Estaba feliz de difundir el mensaje".

Esta historia fue escrita primero por NBC News.