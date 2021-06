Encuentro con mamá osa: habla la adolescente hispana que salvó a su mascota tras enfrentamiento salvaje

CALIFORNIA - Una adolescente de California sufrió heridas leves en su mano izquierda, producto del enfrentamiento con una mamá oso, para salvar a varias mascotas en el patio de su casa.

Fue a eso de las 3:00 p.m. del lunes, en Bradbury California, que Hailey Morinico escuchó a sus perros ladrar sin parar, pero jamás pensó que ladraban por el encuentro con una mamá oso y sus cachorros.

Morinico corrió rápidamente para salvar de las garras de la mamá oso a su perrita Valentina, una Jorky de 3 años, la cual es un animal de servicio.

Faith Heaton Jolley, del Departamento de Vida Silvetre, dijo que los avistamientos de osos podrían incrementar debido a que están saliendo de su período de hibernación y necesitan conseguir alimentos, en especial agua, lo cual los hace más peligrosos.

En Utah se registran cerca de 30 avistamientos de osos, de los cuáles 20 ocurren en la zona central del estado desde Fillmore a River.

Jolley recomienda que si ven un oso lo mejor es no confrontarlo, evitar dejar comida en el suelo, no dejar basura destapada y no colocar árboles frutales cercano al hogar.

La familia Morinico desde ya ha comenzado a colocar mayores medidas de seguridad para evitar otro enfrentamiento con un oso.