En Walmart: hispano recibe ataque sin motivo aparente

Un joven hispano con discapacidades fue presuntamente atacado sin razón aparente por un extraño en una tienda Walmart del condado Bucks, en Pensilvania.

El golpe quedó captado en las cámaras del establecimiento que ubica en la cuadra 195 North West End Boulevard de Quakertown justo al mediodía del pasado sábado.

La víctima, quien tiene problemas del habla, fue identificada como Ramsey Martínez, de 16 años.

La madre del menor, Margarita del Rosario, dijo a TELEMUNDO 62 que “no es justo que le anden pegando a una persona que no le hizo nada. Él es especial, no se puede expresar, no puede decir lo que le hacen. Esto no se puede quedar así porque ahorita es mi niño, pero al rato puede ser otro niño puede ser otra persona especial”.

Las imágenes de vigilancia muestran cuando la madre del menor esta recogiendo frutas y vegetales con el chico al lado de su carrito de compras y acto seguido un hombre caminando se le acerca y lo golpea. Se desconoce la identidad del presunto agresor.

Ramsey padece de epilepsia y retraso en el desarrollo, por lo que su madre se preocupó que no fuera a sufrir algún percance de salud a partir de lo ocurrido.

La Policía está tras la pista del presunto agresor, quien aparentemente amenazó a otras personas en la tienda. Todo el que lo reconozca o tenga detalles adicionales puede comunicarse al 215-536-9500 con el oficial Michael Colahan.