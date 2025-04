Virginia Giuffre, sobreviviente de abusos de Jeffrey Epstein, muere por suicidio

Otras víctimas de Epstein le dieron crédito a Giuffre, una de las sobrevivientes más prominentes del caso, por darles el coraje para hablar.

Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más prominentes de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein, murió por suicidio, según informó su familia el viernes.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Giuffre, de 41 años, falleció en Neergabby, Australia, donde residía desde hacía varios años.

Giuffre fue una de las primeras y más fuertes voces que exigieron cargos penales contra Epstein y sus facilitadores. Otras sobrevivientes de los abusos de Epstein posteriormente le atribuyeron el valor de alzar la voz.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

También proporcionó información crucial a las fuerzas del orden que contribuyó a la investigación y posterior condena de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, así como a otras investigaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

"Con profundo pesar anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental", declaró su familia a NBC News. "Se suicidó, tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida.

"Virginia fue una férrea guerrera en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Ella fue la luz que levantó a tantos sobrevivientes", decía el comunicado. "Al final, el costo del abuso es tan alto que para Virginia se volvió insoportable soportarlo".

Criada principalmente en Florida, Giuffre tuvo una infancia problemática. Declaró haber sido abusada por un amigo de la familia, lo que desencadenó una espiral descendente que la llevó a vivir en la calle durante un tiempo durante su adolescencia.

Intentaba reconstruir su vida cuando conoció a Maxwell, confidente cercano de Epstein. Maxwell la preparó para que Epstein abusara sexualmente de ella, y el abuso continuó de 1999 a 2002, según Giuffre. Giuffre también alegó que Epstein la traficó con sus poderosos amigos, entre ellos el príncipe Andrés y el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel.

Una jueza federal ordenó la divulgación pública de las identidades de más de 150 personas mencionadas en varios documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Epstein, un acaudalado financiero, se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Maxwell, exmiembro de la alta sociedad británica, fue declarada culpable de cinco cargos de tráfico sexual en 2021 por su participación en el reclutamiento de niñas para que Epstein abusara de ellas.

Giuffre presentó una demanda federal contra Andrés en 2021, alegando que abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Andrés, quien se retiró de sus funciones como miembro activo de la realeza ante la controversia relacionada con Epstein, acordó resolver el caso por una cantidad no revelada en 2022. Él ha negado haber tenido relaciones sexuales con ella.

Brunel, quien dirigió varias agencias de modelos, fue acusado de acoso sexual y violación de al menos una menor en diciembre de 2020. Negó haber cometido ningún delito y se suicidó en su celda en febrero de 2022.

Varios meses antes, Giuffre testificó contra Brunel en un tribunal de París en junio de 2021. En una entrevista tras su testimonio a puerta cerrada, Giuffre afirmó que compareció ante el tribunal para ser la voz de las víctimas y asegurar que Brunel fuera llevado ante la justicia.

“Quería que Brunel supiera que ya no tiene poder sobre mí”, dijo Giuffre, “que ahora soy una mujer adulta y he decidido exigirle cuentas por lo que me hizo a mí y a tantas otras personas”.

Giuffre se mudó a Australia con su esposo antes del arresto de Epstein en 2019. La pareja tiene tres hijos.

Su hermano, Danny Wilson, declaró a NBC News que ella “presionó con todas sus fuerzas para erradicar el mal” del mundo.

“Su mayor impulso fue: 'Si yo no hago esto, nadie lo hará'”, dijo, refiriéndose a su defensa. “Tenía un dolor físico intenso; sufría de insuficiencia renal. Pero creo que el dolor mental era peor”.

Jean-Luc Brunel estaba preso en Francia en el marco de una investigación por violación y tráfico de menores con fines de explotación sexual.

La historia de Epstein recibió renovada atención durante las últimas elecciones presidenciales, y en febrero, la fiscal general Pam Bondi publicó una colección de archivos relacionados con Epstein a figuras de la derecha mediática y luego al público.

Aunque la publicación fue ampliamente criticada por contener información que previamente era casi en su totalidad pública, los momentos previos a su publicación —incluida la preocupación por la divulgación de información sensible o que permitía la identificación personal de las víctimas— habían sido una fuente de angustia y ansiedad para las víctimas en los últimos meses, según informaron varias víctimas a NBC News.

La abogada de Giuffre, Sigrid McCawley, la describió como una "querida amiga y una increíble defensora de otras víctimas".

Sus allegados a Giuffre dijeron que la recordaban como una luchadora.

"Virginia fue una de las personas más extraordinarias que he tenido el honor de conocer", declaró su representante, Dini von Mueffling.

Y su abogada, Sigrid McCawley, añadió: "Su valentía me impulsó a luchar con más ahínco, y su fuerza fue impresionante".

En una entrevista para un especial de Dateline NBC sobre Epstein, emitido antes de que las autoridades acusaran a Maxwell y Brunel, Giuffre instó a las fuerzas del orden a actuar.

"Tómennos en serio", dijo. "Importamos".

Si tú o alguien que conoces está en crisis, llama al 988 para comunicarse con la Línea de Ayuda para el Suicidio y la Crisis. También puede llamar a la red, anteriormente conocida como la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, al 800-273-8255, enviar un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741 o visitar SpeakingOfSuicide.com/resources para obtener más recursos.