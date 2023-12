Condenan a YouTuber a 6 meses de prisión por simular un accidente aéreo

LOS ÁNGELES, California - El YouTuber Trevor Daniel Jacob fue sentenciado a seis meses de prisión por obstruir una investigación federal después de destruir los restos de un avión que estrelló intencionalmente.

El hombre de 30 años voló su avión desde el aeropuerto de la ciudad de Lompoc con la intención de estrellar el aeroplano a propósito para un video de YouTube, el 24 de noviembre de 2021. El truco fue parte de un acuerdo de patrocinio, en el que Jacob promocionó la billetera de una compañía en el video.

Los fiscales dicen que Jacob mintió a los investigadores sobre la ubicación de los restos y, en cambio, eliminó la evidencia del accidente aéreo con la intención de obstruir a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) en la investigación del accidente.

Con la ayuda de un amigo, Jacob transportó por aire el avión estrellado a otro lugar. Desde allí, fue transportado a un hangar en Lompoc donde Jacob cortó el avión en pedazos más pequeños y desechó los restos dentro de los contenedores de basura del aeropuerto.

El influencer montó varias cámaras en diferentes partes de su avión y se grabó a sí mismo lanzándose en paracaídas hacia un lugar seguro con un palo para selfies. Las cámaras pudieron captar cuando el avión se estrelló en una ladera en el Bosque Nacional Los Padres.

Después del aterrizaje en paracaídas, Jacob caminó hasta el lugar del accidente para recoger sus cámaras.

El 23 de diciembre de 2021, Jacob subió un video a YouTube titulado "Estrellé mi avión" (“I Crashed My Airplane”) que contenía imágenes de los restos y una promoción del producto del patrocinio.

Según los fiscales, Jacob mintió a los investigadores federales en su informe donde afirmó que el avión experimentó una pérdida total de potencia y que no pudo identificar ninguna opción de aterrizaje seguro.

El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte.

Jacob se declaró culpable el 30 de junio de un cargo de destrucción y ocultamiento con la intención de obstruir una investigación federal.

“Parece que Jacob ejerció un juicio excepcionalmente pobre al cometer este delito”, dijeron los fiscales en un memorando de sentencia.

“Lo más probable es que Jacob cometiera este delito para generar cobertura noticiosa y en las redes sociales para sí mismo y para obtener ganancias financieras. Sin embargo, este tipo de conducta ‘temeraria’ no se puede tolerar”.

La FAA le revocó su licencia de piloto en 2022.

