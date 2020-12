En Arlington: Pelea termina con dos muertos y un herido

Dos personas murieron y una tercera resultó herida después de que alguien abrió fuego durante una pelea en el sureste de Arlington el miércoles por la tarde, informó la policía.

La policía de Arlington dijo que los oficiales fueron llamados a un tiroteo en curso a las 12:01 p.m. en una casa en la cuadra 900 de Tennessee Trail, no lejos de la intersección de las carreteras Matlock y Sublett.

Le dijeron a la policía que había un grupo de hombres peleando antes de que se escucharan varios disparos.

Los oficiales llegaron y encontraron a tres personas con aparentes heridas de bala. Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el hospital, mientras que se espera que la tercera sobreviva.

Los nombres de las víctimas se darán a conocer después de que sus familias hayan sido notificadas de sus muertes.

Los detectives de homicidios están investigando el incidente

En este momento, la policía no ha revelado otro motivo del tiroteo que no sea la pelea. No se han anunciado arrestos y no está claro si la policía está buscando a un tirador.

Se recomienda a cualquier persona que tenga cualquier información que se comunique con el Detective Williams al 817-459-5312.

Los informantes pueden permanecer en el anonimato y pueden ser elegibles para una recompensa en efectivo si se comunican con Crime Stoppers del condado de Tarrant al 817-469-TIPS.

