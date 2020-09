En Dallas: 50 minutos después llegan a atender una llamada al 911 tras un tiroteo mortal

La policía de Dallas y los bomberos emitieron nueva información el miércoles sobre el homicidio del domingo por la mañana en el hotel Westin Galleria y las llamadas al 911 desde el hotel que no recibieron respuesta inmediata.

Resulta que 50 minutos separaron el tiempo de la primera llamada al 911 sin respuesta y la llegada de los paramédicos al lugar. Los oficiales de policía confirmaron la confusión inicial sobre la ubicación de la víctima.

La víctima fue identificada el miércoles como Robert Hill, de 56 años y murió en el estacionamiento del hotel.

La policía dijo que 10 personas que recibieron llamadas estaban de servicio la madrugada del domingo, cuatro habían llamado por enfermedad y hubo cientos de llamadas al 911.

Dallas tiene un historial de problemas con el 911, incluida la dificultad para contratar suficientes operadores del 911. Y por ello, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, emitió un comunicado sobre los nuevos problemas.

“Es más que frustrante escuchar que una vez más nos falta personal en el centro de llamadas del 911, que es una misión crítica para la ciudad de Dallas. Necesitamos aclarar nuestras prioridades. La seguridad pública debe ser lo primero. Si bien entiendo que el departamento de policía está tomando y explorando medidas para reforzar el centro de llamadas, incluido el uso de horas extras del oficial de policía, esto se ha convertido en un problema crónico que debe ser revisado y tratado lo más rápido posible por el administrador de la ciudad y el Ayuntamiento. No seré el primer alcalde en decir que esto nunca debería volver a suceder, pero tengo que ser el último", precisó Johnson.

Según el comunicado de prensa de la policía el domingo, eran las 2:47 a.m. cuando los agentes respondieron por primera vez al informe de sospechosos en un vehículo disparando a un hombre en otro vehículo en el estacionamiento del hotel. Pero cuando llegaron los ofiiales, solo encontraron daños a la propiedad en la entrada del hotel y las ambulancias fueron canceladas.

El portavoz de los bomberos y rescate de Dallas, Jason Evans, dijo el miércoles que se enviaron dos ambulancias por un herido de bala a las 2:48 a.m. Ambas unidades se organizaron según el procedimiento esperando a la policía a las 2:54 a.m. Pero despejaron la escena a las 2:57 a.m. después de ser cancelado por la policía.

Se llamó a las ambulancias a las 3:03 a.m. cuando la policía evidentemente había encontrado a la víctima. El comunicado de prensa de la policía dijo que la víctima estaba ubicada cerca de unos arbustos en el estacionamiento.

El video grabado en el lugar después de las 3 a.m. muestra a un paramédico realizando RCP en una víctima en una ambulancia. Posteriormente, el hombre fue declarado muerto en un hospital.

La policía dijo el martes que tres llamadas al 911 desde la recepción de Westin no fueron respondidas el domingo por la mañana en los 30 minutos antes de que la policía finalmente respondiera.

A las 2:13 a.m., la persona que llamó colgó después de 35 segundos sin respuesta. A las 2:17 a.m., la persona que llamó colgó después de dos minutos y 23 segundos sin respuesta. A las 2:36 a.m., la persona que llamó colgó después de tres minutos y 11 segundos, después de seguir sin recibir respuesta.

Un comunicado de prensa de la policía a última hora de la noche del martes dijo que el centro de llamadas al 911 se había dividido en dos ubicaciones en marzo para promover el distanciamiento social y reducir la propagación del COVID-19.

El departamento de policía ha estado trabajando para encontrar personas calificadas que estén dispuestas a atender las llamadas. Las personas dentro del departamento han sido reasignadas al 911 y se están contratando 14 nuevos operadores.

Una recompensa de $ 5,000 está disponible por información que conduzca a un arresto en este caso. Quien tenga pistas deben contactar al Detective White en la Unidad de Homicidios al 214-283-4825 o enviar un correo electrónico a jacob.white@dallascityhall.com

