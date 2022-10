En Dallas: Arrestan a sospechoso de matar a una joven luego de que le ganó un partido de baloncesto

Un hombre acusado de matar a una mujer de Dallas después de que ella le ganara un juego de baloncesto, fue arrestado, informó la policía y familiares de la víctima.

Cameron Hogg, de 31 años, ha sido acusado del homicidio de Asia Womack, de 21 años. La policía había emitido una orden de arresto contra él el 9 de octubre alegando que le disparó a Womack varias veces y la dejó tirada en una acera para que muriera.

La policía de Dallas fue llamada al tiroteo en Hamilton Avenue alrededor de las 7:40 p.m. el 4 de octubre y los oficiales llegaron y encontraron a Womack en el suelo. La mujer fue hospitalizada pero murió más tarde.

La familia de Womack le dijo a NBC 5 a principios de este mes que la mataron durante un partido de baloncesto.

“Nos lo estamos tomando un poco mal porque no tenía sentido. Simplemente no entiendo por qué matas a alguien en un partido de baloncesto”, explicó a NBC 5 la tía de Womack, Juanita Smith.

El pastor de la familia, John Delley, de Faith Tabernacle Church of God in Christ, dijo que el tiroteo tuvo lugar en el parque donde alguien no podía aceptar la derrota, salió del parque y regresó con un arma.

“Creo en el perdón, pero se debe hacer justicia”, dijo Smith a principios de este mes.

La policía había estado buscando a Hogg durante 11 días antes de anunciar su arresto el jueves. No dieron a conocer ningún detalle sobre dónde fue encontrado o cómo se enteraron de su ubicación.

El monto de la fianza de Hogg aún no se ha publicado y no está claro si obtuvo un abogado.

La policía de Dallas está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se comunique con el detective Derek Koerner, al 214-671-3605 o derek.koerner@dallaspolice.gov