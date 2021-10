En Dallas: buen samaritano muere tras ser atropellado por un conductor

Un hombre que se detuvo para ayudar a unas personas involucradas en un accidente, fue atropellado mortalmente por otro conductor en la Interestatal 35E en Dallas la madrugada de este lunes.

El accidente inicial ocurrió justo antes de las 3 a.m. en el lado norte de la I-35E cerca de Commonwealth Drive, cuando un Mazda blanco golpeó una barandilla, volvió al tráfico y fue impactado por un Kia blanco, informó la oficina del alguacil del condado Dallas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un hombre de 23 años en un Chevrolet Suburban dorado luego se detuvo para ayudar a los conductores de los dos vehículos cuando fue atropellado por un Honda negro, dijeron las autoridades.

Familia de la mujer embarazada pide justicia. Adán Hermosillo García, quien presuntamente manejaba en estado e ebriedad, enfrenta cargos criminales.

Dallas Fire-Rescue realizó reanimación cardiopulmonar al hombre que fue golpeado. Fue trasladado a un hospital del área, donde fue declarado muerto. Su identidad no estuvo disponible de inmediato.

El conductor del Mazda que chocó contra la barandilla fue identificado como Victoria Garner-Council, de 21 años. Fue arrestada y enfrenta un cargo de conducir en estado de ebriedad, dijeron las autoridades.

El conductor del Honda negro se detuvo y permaneció en la escena. Las autoridades dijeron que no se esperaban cargos.

La interestatal se cerró para la investigación a las 3:05 a.m. y no volvió a abrir hasta las 6:35 a.m., dijeron autoridades.