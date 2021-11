En Dallas: condenan a cadena perpetua al hombre que mató a un adolescente de 13 años

Un jurado condenó hoy a Datrail Clayton a cadena perpetua por la muerte a tiros de Malik Tyler, de 13 años. También se le ordenó pagar una multa de $ 10,000.

Clayton fue declarado culpable el pasado viernes y no mostró ninguna emoción cuando se leyó su destino en un tribunal del condado de Dallas.

El adolescente caminaba a casa con unos amigos después de comprar bocadillos en una tienda cuando se vieron atrapados en medio de un tiroteo entre un automóvil que manejaba Clayton, quien salió de un automóvil estacionado para disparar mientras los niños y otros corrían para protegerse.

Un disparo alcanzó a Malik en la parte superior de la espalda, quien logró llegar hasta el complejo de apartamentos de Pleasant Grove, donde vivía y un guardia de seguridad intentó salvarle la vida.

El juicio comenzó el lunes pero hoy lo declararon culpable tras asesinar a un joven de 13 años que regresaba a su casa. Aquí lo que sigue en el proceso.

El emotivo juicio de Clayton comenzó la semana pasada y terminó el viernes con argumentos finales de ambas partes. El sospechoso decidió no testificar en su defensa.

La lucha del abogado defensor Paul Johnson hizo retroceder a los forenses que solo pudieron concluir que la bala que mató a Malik es "consistente" con las balas utilizadas en el arma de Clayton.

Johnson interrogó a los llamados a testificar, incluidos los amigos de Malik que presenciaron la muerte de su amigo y un hombre que admitió que su amigo comenzó a disparar desde el interior del automóvil en el que viajaban.

Johnson argumentó si hubo un segundo tirador del auto rodante que pudo haber causado la muerte de Malik.

Malik Tyler, de 13 años, murió por un balazo en la espalda en el verano del 2019.

La física simple, dijeron los fiscales, demuestra que fue la bala de Clayton disparada hacia el automóvil que huía y los niños que huían impactó a Malik en la parte superior de la espalda.

Johnson dijo a los miembros del jurado que no era la intención de Clayton matar a Malik, sino que tenía derecho a defenderse del ataque aleatorio.

Los fiscales enfatizaron que, de hecho, Clayton tenía la intención de matar cuando eligió salir del automóvil en el que estaba a pesar de que nunca fue alcanzado y disparó seis tiros.

"Están disparando a la gente frente a la tienda. La gente que está enfrente de la tienda, también gente razonablemente prudente, que en realidad estaba en una situación peor porque no estaba en un automóvil, se dispersa y se va y se pone a cubierto porque les están disparando. ¿Qué hace? (Clayton) Sale de la seguridad de un vehículo y comienza a correr ante la amenaza. Eso no es defensa propia. Esa es la retribución", dijo el fiscal Jason Fine durante su argumento final.

En su declaración final, Johnson se refirió a esa decisión de salir y comenzar a disparar diciendo: “¿Fue lo que (Clayton) hizo lo más inteligente que podía hacer una persona? No. No estoy aquí para pararme frente a ti y decirte que lo fue. Pero para encontrar que es culpable de un crimen, debes descubrir que fue completamente irracional y yo me someto a ti cuando alguien está descargando un arma en tu dirección, el instinto es defenderte".

Johnson pidió al jurado que declarara a Clayton no culpable, o como mucho, culpable de homicidio involuntario.

“Es una tragedia. No agrave la tragedia tirando la vida de otro joven", dijo Johnson en su declaración final.

Un oficial que estaba fuera de servicio los persiguió y ale dispararon también inutilizando su camioneta.