En Dallas: Zapatos y ropa gratuita para niños

La organización sin fines de lucro, God's Closet Dallas repartirá ropa de forma gratuita para niños que lo necesiten.

El evento se realizará este domingo 11 de diciembre de 12 a 3 p.m. en la iglesia Dallas First Church of Seventh-day Adventists ubicada en el 4009 N US 75-Central Expy 1000, Dallas, TX 75204.

No necesita llevar ningún tipo de documentación y no es necesario registrarse.

Recuerde que la ropa y zapatos es para niños con tallas hasta la 14. También tendrán juguetes y otros accesorios para menores.