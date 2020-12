En Fort Worth: Desaparece famoso ”Arbolito Navideño”

Un árbol diminuto pero orgullosamente decorado para las fiestas decembrinas y con vista a la Interestatal 30 en Fort Worth, ha desaparecido. Un triste y misterioso final de una tradición que había perdurado durante décadas.

Fue un atractivo para millones de conductores que pasaron por esta carretera durante unos 30 años. Estaba ubicado entre Oakland Boulevard y Beach Street.

El arbolito desapareció unos días después de Navidad.

"Usaron una motosierra. Simplemente lo cortaron de raíz", dijo Leslie Gordon, autora de un libro para niños sobre llamado "El árbol de Navidad sin hogar".

"Me hace sentir horrible. No sé quién haría eso. No sé por qué harían eso. Simplemente no hay una buena razón para ello", dijo Gordon.

Para aumentar el misterio: también se retiró una banca que estaba al lado y el césped de la zona parece recién cortado. Solo quedaron algunos adornos en el suelo.

El Departamento de Transporte de Texas es propietario del terreno, pero dice que "no tiene conocimiento de ninguna actividad en esa área que pudiera haber involucrado la remoción de esos artículos".

Una mujer sin hogar, Carla Christian, inició la tradición, decorando el arbolito alrededor de 1990.

"Cuando ya no pudo subir la colina, le pidió al departamento de bomberos que la ayudara y lo hicieron", dijo Gordon.

Christian murió en 2006. Después de que el árbol madre, una mimosa, murió hace unos tres años, el hijo y las nietas de Christian plantaron uno nuevo, cultivado a partir de la semilla original.

Los voluntarios continuaron decorándolo, no solo por Navidad, sino durante todo el año.

Hoy, ya se habla de reemplazarlo.

"El árbol y el banco de las personas sin hogar es un lugar especial para muchos. Trabajaremos para reemplazar cualquier cosa que haya sido removida y continuar conmemorando el árbol de las personas sin hogar", destacó la concejal Cary Moon, que representa esta zona.

"Es un poco triste que todo se haya ido. Eventualmente, supongo, tuvo que llegar a su fin. Esta fue una manera triste de terminar", refirió Gordon.

