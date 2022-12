En Fort Worth: Vigilia en memoria de la niña secuestrada y asesinada

Se planean dos vigilias para este martes por la noche en memoria de Athena Strand, la niña de 7 años secuestrada y asesinada en el condado de Wise la semana pasada.

La primera se realizará a las 6 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Cottondale, donde el pastor Charles Pugh dijo que están luchando por entender la muerte de la niña.

"No podemos pensar que alguien podría ser lo suficientemente malvado como para hacer algo así. Sabes que existe, has oído hablar de eso, lo has visto en la televisión, pero ha sido surrealista", dijo Pugh.

La segunda se llevará a cabo aproximadamente a la misma hora en Cafe Republic en 8640 North Beach Street en Fort Worth.

El sospechoso ya fue arrestado y enfrenta cargos por secuestro y homicidio. Tiene una fianza de 1.5 millones de dólares.