En Haltom City: le destrozan la ventana trasera de su auto con una piedra

La policía de Haltom City investiga un caso de ira tras el volante que provocó que la ventana del automóvil de una mujer terminara hecha añicos tras recibir una pedrada.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 a.m. del miércoles cerca de la autopista Denton, según el sargento Eric Peters del Departamento de Policía de Haltom City.

La víctima, Krista O’Connor, dijo que dejó a su hijo en la guardería y se detuvo a tomar un batido de proteínas con su prima y su hijo de 10 años.

"Cuando llegamos al semáforo de Western Center en la 377 y nos dirigíamos hacia la 820, este auto, que no lo vi por ningún lado, simplemente salió del carril central izquierdo y pasó justo al frente de mí y casi chocó contra mi auto. Al principio, pensé, tal vez estaba distraído y simplemente no me vio", dijo O'Connor.

Ella tocó la bocina, pensando que llamaría su atención y evitaría acercarse a ella.

“Él todavía lo hizo y empezó a frenar. Fue entonces cuando empezó a dar un poco de miedo. Sentí que estaba tratando de provocar un accidente automovilístico. Me estaba desviando hacia el carril central para alejarme de él tratando de chocar contra mí'', narró

Cuando llegó a un área cercana a su vecindario, dijo que no quería que él supiera dónde viven y se desvió hacia la 377.

"Conducía muy cerca de la parte trasera de mi coche. Estaba colgando fuera de la ventana, como toda la parte superior de su cuerpo y gritándole".

O'Connor dijo que notó que el conductor tenía algo en la mano y cuando cuando lo arrojó hacia su coche rompió la ventana trasera.

El sargento Peters dijo que en este momento no tienen mucha información sobre el sospechoso o el vehículo; sin embargo, están pidiendo a los testigos que se comuniquen a la policía de Haltom City al 817-222-7000.

