En Irving: balean a un joven dentro de un auto

Un adolescente se encuentra en estado crítico después de un tiroteo en Irving el jueves por la mañana.

La policía de Irving dijo que alguien llamó al 911 alrededor de las 10:15 a.m. para informar un tiroteo cerca de MacArthur Boulevard y Ranch Trail en Valley Ranch.

Los oficiales llegaron y encontraron a un hombre de 19 años dentro del asiento del conductor de un vehículo con al menos una herida de bala.

El Departamento de Bomberos de Irving transportó a la víctima a un hospital local donde figuraba por última vez en estado crítico. Aún se desconocen más detalles sobre la identidad del hombre y sus heridas.

La policía no ha revelado ningún motivo en el tiroteo. No se han identificado sospechosos y no se han anunciado arrestos.