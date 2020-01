En Texas: Regañan a gerente por pedir a empleada que se quitara su ”hijab”

La cadena de restaurantes Chicken Express informó que un gerente de la sucursal de Saginaw (al noroeste de Dallas) ha sido reprendido y recibirá más capacitación después de enviar a un trabajador a casa por usar un hijab.

Stefanae Coleman compartió un video del incidente en Twitter donde le explica al gerente que su hijab es un sombrero religioso, ya que se convirtió al Islam hace varios meses.

En el video, Coleman se ve interactuando con un gerente en el Chicken Express en Saginaw después de que ella dice que le dieron un ultimátum. Ella dice que le dijeron que se quitara el hijab o que se fuera a casa.

"Me llamó a la oficina y dijo:" Hablé con el entrenador del área y ella dijo que no se le permite usarlo porque no forma parte de la política de uniformes ", dijo. Entonces Coleman se negó a quitarse su hijab.

"Dije que no lo voy a eliminar por ti", dijo. "Y él dijo" está bien, entonces vamos a tener que enviarte a casa "".

Poco después del incidente, Coleman se conectó con el Consejo DFW para las Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

"Pedirle a una mujer musulmana que se quite el hijab sería como pedirle a otra mujer que se quite la camisa en público", dijo Faizan Syed, Director Ejecutivo de CAIR. "Realmente fue como si te desnudas en el trabajo o te vas a casa".

Syed dijo que un abogado que representa a Chicken Express contactó a la organización. Él dice que espera asociarse con ellos para el entrenamiento de diversidad.

"¿Qué se puede hacer para asegurarse de que personas como la Sra. Coleman puedan ir a trabajar, sentirse seguras, sentirse bienvenidas en sus negocios?", Dijo Syed.

Chicken Express emitió un comunicado diciendo que el gerente recibirá capacitación adicional.

La declaración dijo que utilizó una interpretación estricta de la política de la compañía y no tomó en consideración la libertad religiosa.

“Nos disculpamos con la Sra. Coleman por el error. Chicken Express está abordando este problema a través de capacitación adicional, y se le ha pedido a la Sra. Coleman que participe en el desarrollo de la capacitación para que un error como este no vuelva a ocurrir. El gerente ha sido reprendido por su decisión, y recibirá más capacitación sobre cómo manejar adecuadamente situaciones similares en el futuro ".