En Texas: Rescatan a mujer en medio de una inundación

Los bomberos de Fort Worth rescataron ayer a una mujer que fue arrastrada por las inundaciones en un vecinario al norte de Saginaw.

La minivan de la mujer fue arrastrada por la corriente de agua quedó varada en la inundación cerca de la intersección de Bent Oak Drive y Wagley Robertson Road.

Un espectador de NBC 5 capturó un video de los bomberos mientras rescataban a la mujer. Se la podía ver aferrada a la rama de un árbol mientras el agua corría a su alrededor.

Afortunadamente, los rescatitas pudieron llegar hasta ella y llevarla a un lugar seguro. Ella no estaba herida pero estaba un poco conmocionada.

"Creo que es algo muy poderoso poder decirle a la gente que esto absolutamente te puede pasar a ti. Si ves agua, por favor no conduzcas hacia el agua si la ves sobre la carretera. No sabes qué profundidad tiene. , no sabes qué tan rápido se está moviendo. Esta noche es un ejemplo de una situación que podría haber sido mucho peor, podríamos haber estado aquí haciendo una recuperación en lugar de un rescate ", dijo Michael Drivdahl del Departamento de Policía de Fort Worth.

El departamento de bomberos respondió a varias otras llamadas pero ninguna donde se necesitaba un rescate. Las personas que estaban dentro de los autos parados pudieron alejarse del auto.

