Alcalde de Dallas pide tomar en serio el COVID-19 y ayudar a combatir la delincuencia

En conferencia de prensa, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, hizo un enérgico llamado a los residentes para que tomen en serio esta pandemia y que ayuden a combatir la criminalidad en esta ciudad.

''Estoy cansado de reuniones, de repetir las medidas de precaución, de ver a mi esposa ayudando a mi hijo que le resulta difícil tomar clases virtuales como muchos más. Debemos hacer nuestra parte y no lo estamos haciendo'', reclamó Johnson.

Dijo que la mayor preocupación es que se acerca la temporada de fiestas decembrinas y esto puede terminar en contagios como nunca antes y probablemente el cierre del estado de Texas.

Johnson enfatizó que si no se vive con la familia con la que podría reunirse este Día de Acción de Gracias, no deben reunirse. ''Hay que hacer el distanciamiento social, usar la mascarillas y no tomarse fotos todos juntos y ponerlo en redes sociales. Eso es ridículo'', destacó.

También habló de que la ciudad de Dallas ya es considerada una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos y que la criminalidad se debe detener ya y que los residentes deben contribuir con las autoridades para acabar con esto.

Refirió que le preocupa la tasa de homicidios y que se acabó el tiempo de hablar nada más. ''Los residentes deben ayudar con pistas y denuncias'', subrayó.

Advirtió que la ciudad se acerca a un máximo de 16 años en la tasa de delitos violentos y que se debe detener la estadística.

''Pido a los residentes, a los líderes comunitarios y religiosos a que participen activamente con el comité de seguridad, que hagan sus denuncias, que no se queden callados ante la actividad criminal en sus vecindarios'', exhortó el alcalde de Dallas

El Departamento de Policía de Dallas registró un fin de semana especialmente violento con once asesinatos en 24 tiroteos desde el miércoles pasado.

De esos casos, la policía dijo que los detectives sospechan que tres tiroteos separados en diferentes áreas de la ciudad estaban conectados, incluida la muerte a tiros de un hombre sin hogar y otro hombre que fue detenido en un semáforo en rojo.

Una jornada sangrienta en la que ya se rebasó los homicidios del 2019 y aún falta mes y medio para que termine el 2020.