Fase de sentencia en el juicio por el tiroteo en una escuela preparatoria en Arlington

La fase de sentencia continúa este lunes a las 8:30 a.m. para Timothy George Simpkins, un joven declarado culpable de intento de asesinato capital tras dispararle a tres personas en la escuela preparatoria Timberview de Mansfield ISD en octubre de 2021.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Simpkins fue declarado culpable el pasado jueves.

Las declaraciones de apertura en la fase de sentencia del juicio comenzaron justo antes de las 9 a.m. del viernes y siguieron con el testimonio. Cuando termine el testimonio, la acusación y la defensa harán comentarios finales. A continuación, se darán a conocer al jurado las posibles sentencias para que puedan iniciar las deliberaciones.

El video grabado por un estudiante el día del tiroteo mostraba a Simpkins siendo golpeado en un salón de clases por Zac Selby, que entonces tenía 15 años. Después de la pelea, Simpkins sacó un arma y comenzó a disparar, hiriendo gravemente a Selby, un maestro y un estudiante.

El mismo jurado que decidió el veredicto penal, al encontrar a Simpkins culpable de intento de asesinato capital, considerará su castigo en el caso. Según sus cargos, el jurado puede sentenciar a Simpkins a entre cinco años y cadena perpetua.

A lo largo del día viernes, los abogados defensores y la acusación llamaron a más testigos, tratando de pintar una imagen del carácter del acusado al jurado que podría afectar cuánto tiempo deciden que pasará tras las rejas.

Los fiscales mostraron una gran cantidad de evidencia al jurado, incluido un video gráfico de seguridad de la escuela de Selby sangrando en el suelo en el hueco de la escalera después del tiroteo en la escuela y mensajes de texto que la policía dijo que Simpkins envió días antes del tiroteo amenazando con matar a las personas con las que peleaba.

También mostraron revistas cargadas encontradas en su habitación durante la investigación. Los testigos también fueron interrogados sobre las armas encontradas en su habitación y en fotografías publicadas en las redes sociales que lo muestran en posesión de un arma.

La acusación afirma que todo gira en torno al supuesto trabajo de Simpkins como traficante de drogas y una confrontación que tuvo solo una semana antes del tiroteo en la escuela.

Los abogados defensores de Simpkins continuaron argumentando que sus acciones se debieron a que fue intimidado y atacado por Zac Selby, un estudiante con el que había estado peleando y al que le dispararon.

Le dijeron al jurado que Simpkins merece una segunda oportunidad.

A última hora de la tarde del viernes, la madre de Simpkins subió al estrado. Ella habló sobre la reacción de su hijo después del tiroteo.

"Estaba muy triste, no quería hablar", dijo su madre, Katrina Roberson.

Cuando se le preguntó si estaba arrepentido, respondió "mucho", y cuando se le preguntó si tenía miedo por su hijo, respondió "mucho".

"Mi cliente no es un asesino. Mi cliente no es El Chapo. Mi cliente no es el asesino en masa que el estado de Texas quiere que creas que es. Se trata de un niño que se metió en la cabeza, que recibió un azote con una pistola y fue intimidado. Es un luchador y no sabía qué hacer", dijo la abogada defensora Sheena Winkfield.

En una de las escenas el detective indica que una de las víctimas intentó levantarse y arrsatrándose logró avanzar unos pasos, el acusado lo alcanza y le vuelve a disparar.