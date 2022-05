Encuesta: mayoría de texanos apoya la legalización de la marihuana

El gobernador de Texas, Greg Abbott, no se conmueve con una nueva encuesta que revela que la mayoría de los texanos apoya la legalización de la marihuana para uso médico y recreativo.

Abbott dijo el martes que su posición no ha cambiado más allá de lo que propuso en el pasado: reducir la sanción penal por posesión de marihuana a un delito menor de Clase C, pero no legalizar la droga.

Pero según una encuesta de The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler publicada el domingo, un porcentaje abrumador de votantes registrados de Texas (91 % de demócratas, 85 % de independientes y 74 % de republicanos, combinados para un 83 % en total) respalda la idea de legalizar la marihuana para uso médico en el estado, algo que la Legislatura ha ampliado continuamente, incluso el año pasado.

Cuando se trata del uso recreativo, que es legal en otros 18 estados, incluido el vecino Nuevo México, los texanos dudan un poco más.

