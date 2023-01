Entrenador del distrito escolar de Lewisville entre los arrestados tras redada por prostitución

El distrito escolar independiente de Lewisville informó que un entrenador de una escuela preparatoria fue puesto en licencia administrativa cuando fueron notificados que había sido arrestado durante una redada reciente contra la prostitución en el norte de Texas.

Las autoridades educativas enfatizaron que posteriormente, Cecil Morrison, quien trabajaba en la escuela Marcus High School, presentó su renuncia la semana pasada.

Dicho operativo de múltiples agencias policiales derivó en el arresto de 46 hombres, entre los que figuraban un pastor de jóvenes, un maestro de escuela secundaria, un bombero ​​y el director de operaciones de una red de hospitales en el norte de Texas.

Por su parte, Will Skelton, director de la preparatoria, envió el siguiente mensaje a los padres de familia:

''El entrenador Morrison no ha regresado al campus desde que fue puesto en licencia, y no tenemos indicios de que la situación en torno a su arresto involucre a los estudiantes de Marcus. Sería normal que nuestras familias y estudiantes tuvieran preguntas, pero debido a que este es un asunto legal fuera de su función en nuestro distrito, no tenemos detalles específicos para compartir.

Entiendo que esta es una noticia difícil para nuestros estudiantes y nuestra comunidad escolar. Nuestro enfoque seguirá siendo apoyar a nuestros estudiantes a través de cualquier impacto que puedan experimentar debido a la partida inesperada del entrenador Morrison. Me he comunicado directamente con el programa de fútbol y las familias de la clase del entrenador Morrison para asegurarme de que sepan que estamos aquí para apoyarlos.

Si tiene inquietudes sobre cómo esta noticia está afectando a su estudiante, no dude en enviarme un correo electrónico a skeltonw@lisd.net. Como siempre, agradezco su apoyo a la escuela preparatoria Marcus'', dice el comunicado.