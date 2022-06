Escasean piezas para los sistemas de aire acondicionado en el Metroplex

Estos próximos días, el norte de Texas registrará algunas de las temperaturas más altas en mucho tiempo. Pero es el peor momento para tener problemas con el aire acondicionado.

Las empresas locales advierten que obtener piezas y programar citas puede llevar semanas debido a problemas con la cadena de suministro y problemas de personal.

La escasez ha estado en curso desde el año pasado, pero las empresas locales dicen que solo ha empeorado para la industria de la instalacion y reparación de aires acondicionados para viviendas y comerciales (HVAC).

Steve Stewart, propietario de Southern Comfort Mechanical Heating and A/C Specialists en Lewisville, ha estado haciendo todo lo posible para mantenerse al tanto.

"Silicona, que se usa para sellar alrededor de los componentes eléctricos; hace tres semanas, solo había ocho de estos en el área metropolitana. Así que tuvimos que traer un suministro desde Atlanta", dijo, mientras revisaba su inventario el miércoles. " Esta semana, las válvulas de bola son escasas. Por lo tanto, hay un suministro muy limitado de estas en el área metropolitana".

El equipo de Stewart, como todos los demás, ha estado lidiando con la escasez de piezas debido a los bloqueos de COVID-19 en China, los cuellos de botella en los puertos de todo el país y otros problemas.

Muchas empresas han estado tratando de abastecerse de repuestos desde que comenzó la escasez el año pasado. Pero cambia semana a semana.

“Entonces, parte del desafío es tratar de averiguar qué se ha atrasado. Es variado y se mueve de una semana a otra sobre cuáles son los artículos que están apretados”, dijo Stewart.

El gas freón, el producto que ayuda a que su sistema lo mantenga fresco, es otro artículo que ha estado dentro y fuera de la disponibilidad y el suministro.

“El 410A, que es el refrigerante actual con el que se suministran las cosas, ha experimentado aumentos de precio probablemente semanales. Ha aumentado constantemente debido a la escasez de la cadena de suministro”, dijo Stewart. “El otro elemento es R22, que se encuentra en sistemas más antiguos. En épocas del año, esto ha sido escaso, por lo que está en proceso de eliminación en este momento. Está cada vez más caro por semana. La disponibilidad de la misma es cada vez más estricta. Entonces, potencialmente a fines de este año, será muy difícil conseguirlo”.

También hay problemas de personal. Stewart dijo que muchos técnicos se están jubilando y que las escuelas de oficios no están produciendo tantos trabajadores calificados.

"La dotación de personal se ha vuelto cada vez más estricta. Por lo tanto, en todo el país, la edad promedio de los técnicos de HVAC es de casi 40 años. Por lo tanto, varias personas se están jubilando de la industria", dijo. "Hay escasez de personas y de personal. Entonces todo eso combinado ha hecho que las cosas sean más estrictas en el frente de la gente”.

Debido a esto, dice que puede tomar dos días o más para que muchos lugares envíen un técnico a los hogares, según el problema.

Pero dos días en este calor de verano pueden parecer mucho más largos.

“Sé que estar en una casa sin aire acondicionado es miserable. No puedes pensar, no puedes funcionar. Yo mismo he estado allí con mi familia, que es en parte lo que me metió en la industria”, dijo Stewart.

Por eso es importante no esperar para llamar a un profesional si tiene problemas.

"Por lo general, vemos personas que esperan alrededor de tres días antes de llamar. El primer día, tal vez piensas que tienes un problema y lo ignoras. El segundo día, tal vez comienzas a jugar con el termostato o haces algo para intentar solucionarlo. Y luego, al tercer día, te das cuenta de que tienes un problema; luego comienzas a llamar, pero es posible que tengas que esperar para que llegue un técnico".

Mientras espera las reparaciones, debe preguntarle a la empresa si puede pedir prestada una unidad portátil. Algunas empresas tienen unidades disponibles para los clientes.

Pero una de las cosas más importantes que puede hacer por usted mismo, y probablemente sea la que más se pasa por alto, es simplemente mantener limpio el filtro de aire.

Cámbielo cada tres meses como máximo porque, si no lo hace, Stewart dice que puede obstruir su sistema y causar problemas.

Otro consejo importante es realizar el mantenimiento de su sistema, incluso si no experimenta ningún problema evidente. No espere hasta que se rompa.

Se supone que la mayoría de los sistemas deben revisarse un par de veces al año como una forma estándar de mantenimiento. Si llama y programa una cita de mantenimiento pronto, se le colocará en una lista de menor prioridad, pero al menos tendrá la flexibilidad de esperar.

También se espera que la escasez empeore hacia el final del verano, ya que la demanda y los múltiples días de tres dígitos continúan ejerciendo presión sobre los sistemas.

“El año pasado, tuvimos alrededor de cuatro días por encima de los 100 grados. Este año, he perdido la cuenta de la cantidad de días que hemos estado por encima de los 100 grados”, dijo Stewart. “Así que esos sistemas van a funcionar mucho más tiempo, serán mucho más difíciles de mantener, mantendrán los hogares frescos”.

Pero algunos líderes de la industria dicen que estas tensiones de suministro podrían durar hasta 2024 o 2025 antes de que volvamos a donde estaban las cosas antes de la pandemia.

Se esperan que la temperatura llegue a los 100 grados F. para este fin de semana.