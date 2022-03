Exbombero de Dallas que mintió sobre diagnóstico de COVID-19 queda libre bajo fianza

Un exbombero de Dallas que mintió sobre su diagnóstico de COVID-19 y fue a un centro turístico durante su tiempo libre pagado, recibió libertad condicional en un acuerdo con la fiscalía.

William Jordan Carter, de 40 años, fue arrestado en agosto de 2021 después de que los investigadores dijeron que recibió $12,548.86 mientras estaba de baja por COVID-19, pero que no pudo probar que lo tenía.

Carter aceptó un trato para reducir su cargo de delito grave de robo a un delito menor y cumplir 320 días en la cárcel del condado junto con 18 meses de libertad condicional. Según documentos judiciales, el confinamiento de Carter se suspendió y fue puesto bajo supervisión comunitaria a partir del 11 de marzo de 2022.

Una declaración jurada de orden de arresto obtenida en 2021 decía que Carter solicitó tiempo libre el 24 de marzo después de que su esposa dio positivo por el virus. Una semana después, solicitó más tiempo libre después de que le dijo a un supervisor que su hija, que también tenía otras dolencias, también había contraído la enfermedad.

Dos días antes de que regresara a trabajar en la Estación de Bomberos No. 7, el documento decía que Carter le dijo al supervisor que no estaba bien y que había dado positivo por COVID-19. Cuando se le pidió que proporcionara copias de los resultados de su prueba, le dijo a su supervisor que en realidad no se había hecho la prueba y que solo asumió que se la había hecho porque no se sentía bien. Luego, el supervisor le dijo a Carter que se hiciera la prueba para confirmarlo.

Según la declaración jurada, durante una conversación posterior con su supervisor, Carter dijo que no podía proporcionar documentación que probara que su esposa e hija habían sido infectadas y cuando se le preguntó si realmente habían estado enfermas, respondió: "Supongo que no". El supervisor entonces le preguntó: "¿Qué te hizo hacer esto?" a lo que él respondió: "Codicia, supongo". El supervisor preguntó: "¿Solo para no tener que ir a trabajar?" y él respondió: "Sí".

