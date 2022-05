Exhortan a usar chalecos salvavidas este fin de semana feriado

Muchas muertes recientes por ahogamiento en lagos tienen un detalle crucial en común: la persona no llevaba puesto un chaleco salvavidas.

Y este fin de semana feriado, se espera que muchos residentes del norte de Texas acudan a disfrutar de los lagos, estanques o arroyos locales para nadar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero en las últimas semanas, se han registrado varios ahogamientos en los lagos Lewisville y Joe Pool.

Muchas de las muertes por ahogamiento en lagos tienen un detalle crucial en común: los socorristas informan que la persona no llevaba puesto un chaleco salvavidas.

Los líderes locales de la YMCA están emitiendo una alerta urgente este verano para usar un chaleco salvavidas, especialmente en botes y al nadar en los lagos del área.

Nadar en aguas abiertas presenta su propio tipo de peligros. El agua está turbia, la visibilidad es pobre y las ramas de los árboles y otros desechos podrían estar al acecho debajo de la superficie. Lo que puede hacer que nadar en él sea impredecible.

Los salvavidas capacitados a menudo no están presentes si nadan alrededor de un bote privado, una playa privada o un pozo de natación local.

Puede ser difícil ver si alguien se sumerge bajo el agua, especialmente un niño pequeño.

“Creo que la gente no se da cuenta de lo turbios que pueden llegar a ser los lagos”, dijo Samantha Buhler de la YMCA del área metropolitana de Dallas. "Con lagos y ríos y todo eso, también tienes corrientes, así que simplemente no sabes. El hecho de que te sumerjas en un lugar no significa que ese sea el lugar en el que está esa persona y porque el agua está muy turbia. Tú' No vamos a poder localizar a esa persona, por eso los chalecos salvavidas son tan importantes para todos".

Asegúrese de que el chaleco salvavidas tenga un logotipo aprobado por la Guardia Costera de EEUU en el interior. Eso significa que se supone que debe funcionar exactamente como debe hacerlo.

También querrá asegurarse de que el chaleco salvavidas se ajuste correctamente y no se resbale por la cabeza, especialmente en los niños. La organización sin fines de lucro Safekids Worldwide tiene consejos en el siguiente video:

Además, muchas familias podrían estar planeando un viaje a la playa este verano. El agua del océano presenta el peligro de corrientes de resaca.

Es difícil de ver a simple vista, pero por lo general es un lugar en la costa donde las olas no rompen y el agua parece tranquila, pero hay una corriente de agua justo debajo de la superficie que sale corriendo.

Si te atrapa uno, no trates de nadar fuera de él o contra él. Puedes intentar flotar boca arriba o nadar paralelo a la orilla hasta que estés libre de la corriente de resaca.

Según la NOAA, la mayoría de las corrientes de resaca tienen menos de 80 pies de ancho, por lo que un nadador también puede dejar que la corriente lo lleve, ya que las corrientes generalmente permanecen cerca de la costa y se disipan más allá de la línea de las olas rompientes.

Analía Fiestas habló con una doctora sobre las estadísticas de ahogamientos en el Metroplex. La pediatra también ofreció consejos y advertencias sobre los ahogamientos. Además, una representante del centro comunitario YMCA nos platicó sobre los recursos disponibles para los residentes del norte de Texas para evitar estas tragedias.