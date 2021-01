Falló el plan de reducción del delito para el 2020 en Dallas

El objetivo para 2020 era una reducción del 5% de los delitos violentos en Dallas en toda la ciudad, lo que los críticos consideraron demasiado modesto. Pero las cifras de fin de año mostraron un aumento, liderado por picos de asesinatos y agresiones agravadas.

Hasta el jueves por la mañana, el recuento era de 249 asesinatos, un aumento del 23% con respecto a 2019, cuando el número de asesinatos ya era el más alto en más de una década.

Más de 5,900 agresiones agravadas no relacionadas con la violencia familiar en 2020 representaron un aumento del 27% con respecto a 2019 y 2,030 agresiones por violencia familiar hasta el jueves por la mañana representaron un aumento del 13% con respecto a 2019.

El asesinato 249 ocurrió el miércoles por la noche alrededor de las 11:45 p.m. en el Super 7 Motel en Independence Drive cerca de Camp Wisdom Road y la I-20 en el extremo sur de Dallas.

La policía dijo que Christopher Miles, de 37 años, fue asesinado a puñaladas por un sospechoso de 50 años que fue arrestado y acusado de asesinato.

El asesinato 248 ocurrió alrededor de las 8:20 p.m. Del miércoles en un complejo de apartamentos en Ridgecrest Road en el área de 5 Points del noroeste de Dallas.

Un hombre sin identificación fue encontrado con múltiples heridas de bala. Murió más tarde en el hospital. El médico forense estaba trabajando el jueves para localizar a los familiares del hombre.

El presidente de la Asociación de Policía de Dallas, Mike Mata, también sargento de patrulla de la División Noroeste, dijo que entiende que los residentes esperaban una reducción del crimen este año.

“Esperan menos delincuencia. No deberían esperar un máximo de 15 años en crímenes violentos y asesinatos, por lo que se debería haber esperado una reducción absoluta del crimen ”, dijo Mata.

Las cifras de delincuencia más altas de la ciudad se registraron en la División de Patrulla del Sureste, donde la pobreza también es un desafío.

En una conferencia de prensa virtual el lunes, García dijo que la reducción de los delitos violentos será su principal prioridad.

“Me tomaré la reducción como algo personal y no son solo las cifras. Es la percepción del crimen. Tanto la percepción como los números tienen que ir en una mejor dirección ”, dijo García.

El nuevo jefe, que comienza oficialmente en Dallas el 1 de febrero, prometió trabajar en estrecha colaboración con los líderes comunitarios e impulsar la presencia de patrullas.

García tiene experiencia en California en muchos aspectos de la policía, en patrulla, SWAT y como detective de homicidios. También prometió comunicarse mejor con los oficiales de Dallas sobre su visión de lucha contra el crimen y su variedad de experiencia puede ayudarlo a hacerlo.

“Si no sienten que los respaldas, si no sienten que los apoyas, si no sienten que los procesos internos establecidos son justos, ningún plan funcionará”, dijo García.

