Familias de hombres que fueron abatidos por oficiales de Fort Worth piden que se revelen videos

La policía de Fort Worth informó realizará una conferencia de prensa esta tarde sobre un tiroteo en el que participó un oficial que dejó dos hombres muertos.

Los familiares de ambos hombres dijeron que están dolidos y quieren respuestas sobre qué sucedió exactamente la noche del tiroteo mortal que involucró a un oficial de Fort Worth y a un investigador de incendios provocados del departamento de bomberos.

Bronshay Minter, de 30 años, y Billy Smith, de 21, fueron identificados como los dos hombres que fueron abatidos el fin de semana feriado del 4 de Julio.

“Me quitaron a mi hijo a una edad temprana”, dijo Cynthia Smith, la madre de Smith. “Y nadie quiere parecer responsable por eso, no es así como se supone que debe ser, lo siento, eso es no como se supone que debe ser”.

El jefe de policía de Fort Worth, Neil Noakes, dijo en una entrevista el miércoles por la mañana que alrededor de las 12:30 a. m., un oficial y un investigador de incendios provocados, que es un oficial del orden público jurado con un arma de servicio, se unieron para investigar la actividad ilegal de fuegos artificiales. Se dirigían a una llamada cuando vieron a dos hombres armados en un altercado y dispararon sus armas.

“Esta es una escena muy dinámica que surgió de la nada, los oficiales ni siquiera estaban tratando de responder a esta escena cuando llegaron”, dijo Noakes el miércoles por la mañana durante una conferencia de prensa en la escena.

La policía dijo que continúan investigando y aclarando los detalles, pero ambas familias están presionando contra la información publicada hasta el momento.

“Afirman que pasaron, no pasaron, estacionaron el auto en media cuadra de la calle y caminaron hacia donde estaba la multitud”, dijo Cynthia, quien alega junto con otros que los oficiales no se anunciaron.

La policía no ha publicado nueva información desde que ocurrió el tiroteo diciendo que la investigación aún está pendiente.

Tanto Minter, también conocido como 'Bam', como Smith, conocido como 'Cowboy' por montar a caballo, asistían a una fiesta del 4 de julio en una casa en la intersección de N.W. Calle 32 y Avenida Ross.

La celebración anual ha estado ocurriendo durante nueve años según quienes viven allí y asistieron al evento. El propietario dijo que obtuvo un permiso de la ciudad para explotar fuegos artificiales y que más temprano en la noche llegaron diferentes oficiales para asegurarse de que estuvieran funcionando correctamente.

Nicole Johnson, quien es la hija de Dios de Cynthia y llamó a Smith su hermano, dijo que estaba dentro de la casa con su hija y su abuela cuando las balas atravesaron su casa.

"Esa era la casa de nuestra abuela, la policía se acercó sigilosamente a nuestro patio mientras estábamos organizando las cosas para sacar a la gente del camino y llevar a la gente a casa a salvo. Entraron en nuestro patio y comenzaron a disparar descaradamente y cada bala que dispararon, Golpearon a alguien. Golpearon a mi hermano primero, mataron a mi hermano primero”, expresó Johnson, quien estaba visiblemente emocionado.

Ella dijo que los fuegos artificiales habían terminado más de treinta minutos antes de que ocurriera el tiroteo y que la gente estaba limpiando y saliendo.

Johnson y otros que asistieron dijeron que Minter y Smith eran amigos y no peleaban.

No está claro qué llevó a la policía a disparar sus armas de servicio, pero los que estaban allí cuestionaron la explicación del departamento de policía sobre lo que sucedió esa noche.

Las familias dijeron que Minter y Smith eran dueños de armas, pero no creen que ninguno de los dos hubiera apuntado con un arma a la policía. El Departamento de Policía de Fort Worth no ha dicho si alguien apuntó un arma de fuego en su dirección. No ha habido nuevas actualizaciones desde que ocurrió el tiroteo temprano en la mañana del miércoles pasado.

“Todavía era joven, tenía toda una vida para vivir, es un vaquero, esto es Texas, y qué si tenía un arma”, dijo Johnson. "Esa no es una razón para matar, le dices a mi hermano que baje el arma y él va a bajar el arma".