Big Tex® Choice Awards 2023 ya tiene ganadores

¡La época más sabrosa del año se aproxima! Por ello, la culminación del arduo trabajo duro y el aceite para la creación de los alimentos de Feria Estatal de Texas, quedaron más apetecibles en la19 va. Edición de los premios Big Tex® Choice Awards.2023.

Después de probar los 10 alimentos, el panel de jueces contó sus puntuaciones y tomó sus decisiones.

Y los ganadores son:

Mejor sabor salado / PHO FRITO de Michelle Le

Aportando un toque sureño a esta popular comida reconfortante tradicional vietnamita que es a la vez rica y sabrosa. ¡Deep Fired Pho está hecho a mano, enrollado y frito al estilo Texas! Esta combinación única crea un equilibrio perfecto entre sabroso y refrescante. Con cada bocado, obtienes un sabor armonioso y suculento de fideos, rodajas de carne de res, hierbas frescas, brotes de soja y el sabor del aromático caldo pho que se ha cocinado lentamente a fuego lento durante horas. Para unir esta experiencia, se sirve con una guarnición de caldo pho para remojar, lima, jalapeños, cilantro, salsa hoisin y sriracha para darle un toque picante y ardiente.

Mejor sabor dulce / DELICIA BISCOFF® de Stephen El Gidi

Sumérgete en el reino de una clásica tarta de queso al estilo neoyorquino cubierta con chocolate belga. Cada bocado revela la sinfonía de una capa exterior adornada con galletas Biscoff® trituradas, que ofrecen un delicioso crujido. Para realzar esta obra de arte comestible, un chorrito de Lotus Biscoff® se extiende en cascadas con gracia, impartiendo un toque caramelizado. Finalmente, se otorga la gloria suprema a esta maravilla culinaria con una galleta Biscoff® perfectamente colocada que lo incita a disfrutar del puro placer.

Más creativo / SOPAPILLAS DE CARAMELO Y PLÁTANO BOURBON de Cody y Lauren Hays

Sopapillas tradicionales calientes y deliciosas cubiertas con plátanos con infusión de caramelo de vainilla, jarabe de bourbon dulce, nueces confitadas trituradas, queso mascarpone endulzado, Nilla Wafers desmenuzados y espolvoreadas con azúcar en polvo.

A pesar de no llevarse a casa uno de los títulos hoy, los otros deliciosos finalistas de 2023 incluyen: Deep Fried Cheesy Crab Tater Bites de Isaac Rousso, Fernie's Fried Cherry Pie in the Sky de Christi Erpillo y Johanna McKee, Loaded Fries Pizza de Tom Grace, Ox' excelente Soul Roll de Kerston y Shawn Thorns, Sweet Encanto de Tony y Terry Bednar, Trail-Ade de Ruth Hauntz y Turkey Ribs de Abel Gonzales.