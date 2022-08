Fort Worth ISD a la espera de su nuevo Superintendente

Antes de que se nombre al único finalista al puesto de Superintendente, hay un período de espera obligatorio de 21 días, informó el distrito independiente de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés).

Se espera que la mesa directiva nombre un finalista para el puesto de Superintendente la noche de este martes.

El actual Superintendente Kent Paredes Scribner, se prepara para dejar oficialmente el cargo el 31 de agosto, pero permanecerá en Fort Worth ISD como asesor hasta febrero de 2023.

The Star Telegram informó a principios de este mes que el campo de aspirantes se había reducido a seis candidatos, pero el distrito optó no anunciar los nombres de los finalistas al público. Por ley, se puede mantener la confidencialidad de los candidatos porque es posible que su empleador actual no sepa que están buscando en otra parte.

Mientars tanto, Karen Molinar fue nombrada superintendente interina.