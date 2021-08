Fort Worth ISD convoca reunión especial sobre el litigio por mandato de mascarilla El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth llevará a cabo una reunión especial a las 6 p.m. el martes con respecto a los litigios relacionados con los mandatos de máscaras durante el próximo año escolar.La Junta se reunirá en sesión a puerta cerrada para buscar asesoramiento de abogados en relación con varios casos judiciales.Este litigio se derivó de la Orden Ejecutiva GA-38 emitida por el gobernador Greg Abbott en julio. La orden ejecutiva prohibió a los gobiernos locales y distritos escolares emitir mandatos de máscaras, prohíbe a las agencias gubernamentales hacer que las personas se vacunen o proporcionen prueba de vacunación, y amenaza con multas de hasta $ 1,000 a quienes no cumplan.Los casos específicos que se discutirán en la reunión de Fort Worth ISD son:La Joya ISD, et al. y Shanetra Miles-Fowler, et al. v. Abbott, pendiente en el condado de TravisIn re Abbott, pendiente en la Corte Suprema de TexasEl Southern Center for Child Advocacy v. Abbott, pendiente en el condado de TravisTreger, et al v. Fort Worth ISD, pendiente en el condado de TarrantLos miembros del público pueden acceder a la transmisión en vivo de esta reunión especial desde Spectrum Channel 192 y el canal en vivo de Fort Worth ISD en YouTube.Los miembros del público pueden hacer un comentario público en persona. Para inscribirse, las personas pueden llamar al 817-814-1956 hasta las 4 p.m. el día de la reunión especial y puede inscribirse en la reunión hasta las 5:50 p.m.