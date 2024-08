“Confío en Dios para salvar mi ojo” clama subdirectora herida por un alumno en Corsicana

Candra Rogers, subdirectora de la escuela secundaria Collin del distrito escolar de Corsicana, habló por primera desde que resultó gravemente herida cuando trataba de detener una pelea entre dos estudiantes en un salón de clases.

Rogers, quien mostró su ojo derecho aún hinchado, dijo que confia en Dios para salvar su ojo. "La alternativa que me dieron es que me lo extirpen, pero yo no deseo eso, quiero volver a ver", clamó la subdirectora.

Acompañada de su esposo, quien es entrenador en el mismo distrito escolar, dijo que no quiere perder su vista y que será sometida a otra cirugía para reparar su párpado.

El altercado sucedió el pasado 15 de agosto en un salón de clases y que un profesor llamó para pedir ayuda. Y cuando ella llegó trató de deternerlos, pero uno de ellos le aventó sillas y después un gancho de madera que fue directo a su ojo derecho y lo sacó de la cuenca.

Rogers tuvo que ser llevada a un hospital vía aérea y tras una operación lograron colocarlo en su cuenca, pero el daño es permanente, dijeron los doctores.

La subdirectora no respondió preguntas de los representantes de los medios de comunicación y el distrito escolar de Corsicana no brindó ninguna actualización sobre este caso.

Las autoridades escolares informaron que el menor no puede ingresar al campus y ha sido restringido a otro lugar mientras continúa la investigación.

El caso está a cargo del fiscal de distrito y del departamento de justicia juvenil, quienes esperan imponerle cargos.