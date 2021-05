Hasta septiembre debe usar mascarilla si es usuario del sistema DART

La Administración de Seguridad en el Transporte ha extendido el requisito de mascarilla facial para todas las redes de transporte, incluido el transporte público, hasta el 13 de septiembre de 2021.

Dallas Area Rapid Transit (DART) dijo que seguirá exigiendo que los pasajeros y operadores usen máscaras faciales aprobadas por los CDC sobre la boca y la nariz en todo momento mientras se encuentren en vehículos o propiedades.

Estos vehículos y propiedades de DART incluyen autobuses, trenes y vehículos de paratránsito, trenes Trinity Railway Express, en las estaciones de DART, en plataformas, en edificios y a bordo del tranvía de Dallas.

DART dijo que negarse a usar una máscara, a menos que esté exento o excluido bajo las pautas de los CDC, es una violación de la ley federal y el incumplimiento resultará en la denegación de embarque o remoción, y los pasajeros pueden estar sujetos a sanciones federales.

Las mascarillas y los dispensadores de desinfectante de manos están instalados en todos los autobuses, vehículos de tren ligero y tranvías de Dallas y seguirán estando disponibles para todos los pasajeros, dijo DART.

DART dijo que si un pasajero está preocupado por alguien que no usa una máscara, puede comunicarse con el Servicio de atención al cliente de DART al 214-979-1111, o usar la aplicación "DART Say Something", que se puede descargar de Apple Store o Google Play para libre.

