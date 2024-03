Histórico incendio en Texas arrasó con un pequeño pueblo

Cuando el incendio forestal más grande en la historia de Texas arrasó su ciudad, Danny Phillips quedó indefenso.

“Tuvimos que observar desde algunos kilómetros de distancia cómo nuestro vecindario ardía”, dijo, con la voz temblorosa de emoción.

En su ciudad de Stinnett, muy afectada, con una población de aproximadamente 1,600 habitantes, familias como la suya que fueron evacuadas del incendio de Smokehouse Creek regresaron el jueves a escenas devastadoras: señales de tráfico derretidas y marcos carbonizados de automóviles y camiones. Casas reducidas a montones de cenizas y escombros. Una bandera estadounidense apuntalada afuera de una casa destruida destacaba ante el desolador panorama.

La casa de un piso de Phillips todavía estaba en pie, pero varios de sus vecinos no fueron tan afortunados.

La destrucción de Stinnett fue un recordatorio de que, incluso cuando la nieve cayó el jueves y ayudó a los bomberos, los equipos están corriendo para apagar el incendio antes de las temperaturas más altas y los vientos pronosticados en los próximos días.

El incendio de Smokehouse Creek ya mató a dos personas y dejó tras de sí un paisaje desolado de praderas quemadas, ganado muerto y casas incendiadas en el Panhandle de Texas.

El incendio se mantuvo aproximadamente del mismo tamaño el viernes, apenas por debajo de 4,400 kilómetros cuadrados (1,700 millas cuadradas). Se fusionó con otro incendio y está contenido en un 5%, frente al 3% del jueves. según el Servicio Forestal de Texas A&M. El mayor de varios incendios importantes que arden en la sección rural de Panhandle del estado, también ha cruzado a Oklahoma.

Los equipos se concentrarán en el borde norte del incendio y las áreas alrededor de las estructuras, dijo el servicio forestal.

Los cielos grises se cernían sobre enormes cicatrices de tierra ennegrecida en una zona rural salpicada de matorrales, ranchos, cañones rocosos y plataformas petrolíferas. El bombero Lee Jones estaba ayudando a apagar los restos humeantes de casas en Stinnett para evitar que se vuelvan a encender cuando el clima comience a cambiar el viernes y continúe durante el fin de semana.

“La nieve ayuda”, dijo Jones, quien estaba entre una docena de bomberos llamados desde Lubbock para ayudar. "Estamos atacando todos los puntos calientes de la ciudad, las casas que ya se han quemado".

"La lluvia y la nieve son beneficiosas en este momento; las estamos usando a nuestro favor", dijo el portavoz del Servicio Forestal de Texas A&M, Juan Rodríguez, sobre el incendio de Smokehouse Creek. "Cuando el fuego no explota y no se mueve muy rápido, los bomberos pueden alcanzarlo y llegar a esas partes del incendio".

Anteriormente, el incendio más grande registrado en la historia del estado fue el incendio del East Amarillo Complex de 2006, que quemó alrededor de 1,400 millas cuadradas (3,630 kilómetros cuadrados) y resultó en 13 muertes.

Dos mujeres son las únicas muertes confirmadas en lo que va de semana. Pero como las llamas aún amenazan una amplia zona, las autoridades aún tenían que realizar una búsqueda exhaustiva de víctimas o contabilizar las casas y otras estructuras dañadas o destruidas.

La caótica situación la viven muchos ganaderos del noroeste texano. Al momento son más de medio millón de acres quemados.

Cindy Owen conducía por el condado Hemphill de Texas, al sur de Canadá, el martes por la tarde cuando se encontró con fuego o humo, dijo el sargento. Chris Ray del Departamento de Seguridad Pública del estado. Ella se bajó de su camioneta y las llamas la alcanzaron.

Un transeúnte encontró a Owen y llamó a los socorristas, quienes la llevaron a una unidad de quemados en Oklahoma. Murió el jueves por la mañana, dijo Ray.

La otra víctima, una mujer de 83 años, fue identificada por familiares como Joyce Blankenship, ex maestra suplente. Su nieto, Lee Quesada, dijo que los agentes le dijeron a su tío el miércoles que habían encontrado los restos de Blankenship en su casa quemada.

El presidente Joe Biden, que estuvo en Texas el jueves para visitar la frontera entre Estados Unidos y México, dijo que ordenó a los funcionarios federales que hicieran “todo lo posible” para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios, incluido el envío de bomberos y equipo. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha garantizado que Texas y Oklahoma serán reembolsados ​​por sus costos de emergencia, dijo el presidente.

“Cuando ocurren desastres, de donde yo vengo no hay estados rojos ni estados azules”, dijo Biden. “Solo comunidades y familias que buscan ayuda. Por eso, apoyamos a todos los afectados por estos incendios forestales y continuaremos ayudándolos a responder y recuperarse”.

El gobernador republicano Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 60 condados y planeaba visitar el Panhandle el viernes.

El pronóstico del fin de semana y “el tamaño y alcance” del incendio son los mayores desafíos para los bomberos, dijo Nim Kidd, jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas.

“No quiero que la comunidad sienta una falsa sensación de seguridad de que todos estos incendios ya no crecerán”, dijo Kidd. "Esta sigue siendo una situación muy dinámica".

Jeremiah Kaslon, un residente de Stinnett que vio las casas de sus vecinos destruidas por las llamas que se detuvieron justo en el borde de su propiedad, parecía preparado para lo que podría traer el cambio en el pronóstico.

"Por aquí, el clima, tenemos las cuatro estaciones en una semana", dijo Kaslon. “Puede hacer calor, mucho calor y viento, y nevará al día siguiente. Es justamente esa época del año”.

Las llamas invasoras provocaron que la principal instalación que desmonta el arsenal nuclear de Estados Unidos suspendiera sus operaciones el martes por la noche, pero ya estaba abierta para trabajar con normalidad el miércoles. La pequeña ciudad de Fritch, que perdió cientos de casas en un incendio en 2014, vio entre 40 y 50 más destruidas esta semana, dijo el alcalde Tom Ray.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, estimó que las muertes de ganado se cuentan por miles y que es probable que se produzcan más.

"Habrá ganado al que tendremos que sacrificar", dijo Miller. "Tendrán pezuñas quemadas, ubres quemadas".

Miller dijo que los ganaderos individuales podrían sufrir pérdidas devastadoras. Pero predijo que el impacto general en la industria ganadera de Texas y en los precios al consumidor de la carne vacuna sería mínimo.