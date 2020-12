Homicidios en Fort Worth superan los 100, la mayor cantidad en 25 años

En la ciudad de Fort Worth se registran más 100 homicidios y aún falta un mes para que acabe el 2020. Un aumento del 60% con respecto al mismo período del año pasado y la mayor cantidad en 25 años, dice la policía.

En uno de los casos más recientes, Dwayne Brazzell, un trabajador de petróleo y gas y destacado jugador de fútbol de la escuela secundaria Lewisville en la década de los 90's, fue asesinado a tiros en su automóvil mientras estaba en una señal de alto en el sur de Fort Worth.

"Mi hermano, él era el alma de la fiesta. Ya sabes, gran sonrisa", dijo su hermano Shannon Brazzell.

Shannon y su otro hermano Danielle dijeron que no tenían idea de quién lo habría asesinado. "Creo que estaba el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo Danielle Brazzell.

Brazzell, de 44 años, es una de las 102 víctimas de asesinato de Fort Worth en lo que va de 2020, en comparación con las 62 durante el mismo período el año pasado.

"Nuestros ciudadanos están siendo victimizados y nuestra tasa de homicidios y nuestra tasa de delitos violentos siguen aumentando cada vez más", dijo Manny Ramirez, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Fort Worth.

Le dispararon desde otro auto en la esquina de un vecindario.

Ramírez culpó a la escasez de oficiales y un cambio en las tácticas policiales, un retroceso de lo que él llama vigilancia policial "proactiva".

"Yo diría que no se puede atribuir en absoluto al COVID-19 porque algunos de estos homicidios están directamente relacionados con la actividad de las pandillas. Están relacionados con la actividad de los narcóticos", dijo Ramírez.

También dijo que recientemente se han reasignado demasiados oficiales del Equipo de Respuesta Especial, enfocados en las tendencias delictivas en vecindarios específicos, a la unidad de salud mental.

Pero otros expertos señalan al COVID-19 como un factor importante en el aumento de las tasas de homicidios en todo el país.

"Este es un problema en los Estados Unidos", dijo Alex del Carmen, experto en aplicación de la ley de la Universidad Estatal de Tarleton.

Dijo que el virus está relacionado con un aumento de la violencia doméstica.

“Vemos que en realidad están aumentando a un ritmo dramático”, dijo del Carmen. “Y cuando nos preguntan por qué está pasando eso, miras a COVID, el hecho de que la gente ha estado en sus hogares en muchos casos desde principios de este año. "

En Fort Worth, hay una falta de información que podría poner el aumento en contexto.

En particular, la policía dijo que no tenía cifras que desglosaran los asesinatos por categoría, y la policía divulga poca información sobre los asesinatos en las redes sociales o en su sitio web público.

Por el contrario, ciudades como Arlington publican información detallada que enumera todos los asesinatos, e incluso el estado de cada caso.

La policía de Dallas publica actualizaciones sobre asesinatos y arrestos en su blog.

En cuanto al asesinato del fin de semana de Dwayne Brazzell, sigue sin resolverse.

El Departamento de Policía de Fort Worth se negó a hacer una entrevista para esta historia, pero respondió preguntas por correo electrónico.

El oficial Daniel Segura dijo que cada caso es diferente y que el departamento no categoriza los asesinatos, por lo que no puede ofrecer contexto sobre tendencias o motivos. Agregó que el departamento no tiene planes inmediatos para publicar más información en su sitio web.

Se han agregado dos detectives a la brigada de homicidios para ayudar con el aumento de casos, dijo.

El departamento está en proceso de contratar más oficiales.

El incidente ocurrió en la calle Arlington y Mississippi Avenue.