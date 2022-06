Identifican a sospechoso de disparar dentro de un campamento de verano en Duncanville

Autoridades revelaron la identidad del hombre que abrió fuego ayer dentro de Duncanville Field House cuando unos 250 niños asistían al campamento de verano.

La policía de Duncanville y la oficina del médico forense del condado de Dallas confirmaron que el hombre se llamaba Brandon Keith Ned, de 42 años, y residente de Dallas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Debido a la investigación en curso que está llevando a cabo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Duncanville no divulgará ninguna información adicional sobre el sospechoso o el incidente del tiroteo en este momento", dijo la policía de Duncanville en un comunicado el martes por la tarde.

Brandon Keith Ned recibió disparos de los oficiales durante la balacera en el gimnasio. Fue transportado a un hospital del área donde murió más tarde.

La policía fue llamada al lugar a las 8:43 a.m. después de un informe de disparos. Los oficiales llegaron en dos minutos y poco después se enfrentaron al hombre armado con una pistola.

Las autoridades dijeron que 250 niños de entre 4 y 14 años asistían a campamentos dentro del edificio en ese momento. Ninguno de los niños resultó herido.

Naomi Rodgers, una consejera de campamento de 18 años que trabaja en la casa de campo, le dijo a NBC 5 el lunes que el hombre armado llegó a su salón y disparó a través de su puerta rompiendo el vidrio.

"Dijo que si no lo dejábamos ver a quién quería ver, balearía el lugar", dijo Rodgers. "El vaso comenzó a caer y comencé a orar porque eso era todo lo que podía hacer. Sé lo que sucedió en Uvalde… y pensé que esto no puede suceder. Hoy no. Hoy no".

Miah Cerrillo, quien sobrevivió al tiroteo de Uvalde cubriéndose de sangre el cuerpo, relató ante el Congreso los momentos de terror dentro de su salón de clases.