Imponen cargo de homicidio a un joven de Arlington

La policía de Arlington informó este viernesque la unidad de fugitivos arrestó a Julius Rollins, de 19 años, en relación con la muerte de sus primos, Martell Brown, de 31 años, y Jy'Tavious Fields, de 21 años.

Martell y Fields fueron encontrados muertos a tiros alrededor de las 8 p.m. el pasado 7 de enero en el estacionamiento de Felix Apartments en la cuadra 2100 de Cypress Club Drive en el lado este de la ciudad.

Según una declaración jurada de la orden de arresto, los miembros de la familia le dijeron a la policía que la única razón por la que Martell y Fields habrían estado en el complejo era para visitar a su primo que vivía en el complejo y que estaba en libertad condicional por robo agravado y debía usar un monitor de tobillo.

Durante una entrevista el 12 de enero, cinco días después de los asesinatos, Rollins le dijo a la policía que estaba dormido cuando mataron a sus primos y que no se enteró de su muerte hasta la mañana siguiente. La policía dijo que confiscaron su teléfono, momento en el que Rollins se volvió "no cooperativo y beligerante".

El 14 de enero, según la declaración jurada, la policía dijo que Rollins se quitó el monitor del tobillo y trató de salir del estado. Estuvo involucrado en un accidente y fue arrestado por cargos no relacionados, así como por su orden de violación de libertad condicional. La policía dijo que también estaba en posesión de un segundo teléfono, que los investigadores también incautaron.

Los investigadores dijeron en la orden que una búsqueda del segundo teléfono descubrió mensajes en las redes sociales entre Rollins y otros "que indicaban que tenía conocimiento de los homicidios antes de la mañana del 8 de enero". Los detalles sobre esos mensajes no fueron revelados por los investigadores.

La policía dijo que también supieron que Rollins estaba tratando de vender un arma, "que balística luego identificaría como una marca y modelo potencial del arma homicida" y que se encontraron municiones en el vehículo de Rollins que coincidían con el calibre y la marca encontrados en la escena de los asesinatos.

Según la información de la orden de arresto, los investigadores también se enteraron de que la información obtenida del monitor de tobillo de Rollins mostró que no estaba dormido durante los homicidios, como informó inicialmente a la policía.

La policía de Arlington dijo que el motivo del doble homicidio sigue sin estar claro.

Rollins enfrenta un cargo de homicidio capital de varias personas y está recluido en la cárcel del condado de Tarrant con una fianza por un total de $205,000. También enfrenta cargos de uso no autorizado de un vehículo y no identificarse como fugitivo. No está claro si Rollins ha obtenido un abogado.

Si es declarado culpable, el homicidio capital en el estado de Texas conlleva una sentencia de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Un vehículo Chrysler 300 la atropelló y arrolló a tal punto que la joven fue declarada sin vida.