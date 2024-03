Incendio en un estacionamiento en Dallas deja varios vehículos inservibles

Múltiples vehículos quedaron dañados y algunos inservibles tran un incendio en un estacionamiento en la cuadra 5300 de Alpha Road en Dallas.

Autoridades dijeron que varias unidads fueron asignadas a este incidente que se reportó a las 6:39 a.m. después de un llamado al 911. El siniestro afectaba el estacionamiento de las residencias Village on the Green.

Los bomberos llegaron y encontraron un denso humo negro saliendo del piso superior del estacionamiento. Aunque se envió una respuesta contra incendios estructurales como medida de precaución.

Los bomberos siguen investigando la causa del incendio.