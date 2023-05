Inicia en Texas las campaña ”Abróchese el Cinturón”

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) está aprovechando este momento para recordarles a los conductores que celebren este inicio no oficial del verano de manera segura para que todos puedan disfrutar de sus vacaciones.

Desde hoy hasta el 29 de mayo, la Patrulla de Carreteras de Texas participará en los esfuerzos de aplicación del Día de los Caídos, incluidos Click It or Ticket y Operation CARE (Effort de reducción de la conciencia de choque).

Click It or Ticket es una campaña de cumplimiento que alienta a las personas a usar sus cinturones de seguridad.

La Operación CARE es una campaña especializada en la que los patrulleros buscan conductores que estén acelerando, intoxicados o violando otras leyes. Los patrulleros también vigilarán a los conductores que no cumplan con la ley estatal Move Over, Slow Down.

Durante la campaña de Memorial Day 2022, las autoridades estatales emitieron más de 66,700 citaciones y advertencias. Esto incluye 4,790 citaciones por exceso de velocidad; 1,184 por no tener seguro; y más de 718 citaciones para personas sin cinturones de seguridad o sistemas de sujeción para niños. DPS también arrestó a 195 personas por cargos de DWI, 175 fugitivos y 296 personas por otros cargos de delitos graves.

DPS alienta a los conductores a seguir estos consejos de seguridad todos los días:

No bebas y manejes. Haga planes alternativos si está consumiendo alcohol.

Move Over or Slow Down para vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas. Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos al costado de la carretera. En lo que va de 2023, se han producido más de 2,430 infracciones de movimiento y ralentización.

Abróchese el cinturón todos lo que vayan en el vehículo, es la ley.

Disminuya la velocidad, especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido. Si está utilizando un dispositivo de navegación o una aplicación, haga que un pasajero lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera.

Conduzca a la defensiva, ya que los viajes de vacaciones pueden presentar desafíos adicionales.

En carreteras de varios carriles, use el carril izquierdo solo para rebasar. No solo es una conducción cortés y evita obstaculizar el tráfico, la ley de Texas requiere que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y use el carril izquierdo solo para rebasar (cuando esté señalizado).

Trate de no frenar rápidamente delante de camiones. Ellos no pueden maniobrar tan fácilmente como los vehículos de pasajeros y las camionetas.

Si puede conducirlo, límpielo: si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles de tráfico para minimizar el impacto del tráfico. Dejar vehículos en un carril de tráfico aumenta la congestión del tráfico y deja a los involucrados con un mayor riesgo de daño o un accidente secundario. En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal.

Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia. El número también se puede encontrar en el reverso de una licencia de conducir de Texas.

Revise su vehículo para asegurarse de que tenga el mantenimiento adecuado y siempre asegúrese de que su carga esté segura.

Reporte los peligros en la carretera o cualquier cosa sospechosa a la agencia policial más cercana.

Controle el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje. Para conocer las condiciones de las carreteras y los cierres en Texas, visite Drive Texas.

DPS también desea recordar a los texanos sobre el programa iWatchTexas. Este es un recurso crítico para reportar actividades sospechosas dentro de la comunidad para ayudar a prevenir ataques peligrosos. Se insta a todos a descargar la aplicación móvil gratuita para iOS o Android. Las propinas se pueden informar a través del sitio web, la aplicación móvil o llamando al 844-643-2251. Todos los informes son confidenciales.

