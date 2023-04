Inician argumentos en el juicio por negligencia tras el colapso de una grúa en Dallas

Este miércoles por la tarde comienza un juicio por negligencia grave en el colapso mortal de una grúa en Dallas hace casi cuatro años.

La demanda se presentó en julio de 2022 y nombra a 17 demandantes, todos residentes del complejo de apartamentos de cinco pisos Elan City Lights de Greystar, pero se enfoca en Kiersten Smith, de 29 años, quien murió cuando la grúa se estrelló contra su apartamento.

La demanda alega negligencia grave por parte de la empresa de grúas, Bigge Crane and Rigging, y exige daños punitivos de al menos un millón de dólares.

OSHA multó a Bigge Crane and Rigging con $26,000 en diciembre de 2020 alegando que la compañía no inspeccionó la grúa en busca de pernos sueltos o desalojados y no siguió las instrucciones del fabricante para quitar los pernos que mostraban óxido en la superficie.

La citación de OSHA no arrojó luz sobre la causa del colapso mortal y Bigge Crane and Rigging dijo en ese momento que planeaba apelar la multa.

En el momento del colapso, ráfagas de viento de hasta 71 mph rompieron ventanas de edificios de gran altura y arrancaron árboles en el área.

El operador de la grúa emitió un comunicado un mes después del accidente diciendo que la causa del colapso fueron los fuertes vientos y no la falla del operador, pero otra grúa cercana no se vio afectada por la tormenta de viento a la que la compañía atribuye los daños.

Se han presentado varias demandas desde el colapso. Los suscriptores de seguros que representan a Greystar Real Estate Partners y el complejo Elan City Lights dijeron en una demanda de 2021 contra el operador de la grúa que las reclamaciones de seguros aún están en curso y que ya habían pagado casi $60 millones a personas y empresas afectadas por el colapso.

Se esperaba que los argumentos de apertura comenzarán alrededor de la 1:30 p.m. de este miércoles.

Reporte preeliminar indican que hay 21 heridos al menos, y sietes fueron hospitalizados.