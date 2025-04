“Es hora de que te vayas de EEUU”: abogadas de inmigración reciben órdenes de ‘autodeportación’

Al menos dos abogadas de inmigración de origen hispano residentes en Massachusetts recibieron una carta con una orden de deportación para abandonar Estados Unidos en los próximos siete días, a pesar ciudadanas estadounidenses.

“Es hora de que te vayas de Estados Unidos", dice la carta que recibieron las dos abogadas hispanas por parte del Departamento de Homeland Security.

Ambas creen que se trata de un error. Telemundo Nueva Inglaterra habló con Carmen Bello, abogada de inmigración que recibió la carta, quien calificó la situación de "una locura".

“Es una carta que no me pertenece, es una prueba más de la irresponsabilidad de esta administración a la hora de enviar notificaciones a las personas porque evidentemente yo soy ciudadana americana yo nunca he aplicado para un "parole" para mí”, dijo Bello.

Bello, reconocida abogada de inmigración en el área, asegura que muchos de sus clientes recibieron la orden. Ella es originaria de República Dominicana, pero ha sido ciudadana estadounidense durante décadas.

“Es desconcertante ver que se envíe un email como a este, sin tener en cuenta a las consecuencias psicológicas de miedo de terror... de terror que sufren las personas a ver esta notificación”, lamentó.

Al igual que ella, otra abogada de inmigración de Massachusetts -también ciudadana estadounidense- recibió un correo electrónico del gobierno federal con el mismo aviso de inmigración que decía que tenía que abandonar el país en los próximos 7 días.

El correo podría estar llegando a más personas cercanas

Las abogadas creen que el error recae en que el gobierno está vinculando los correos electrónicos de los inmigrantes con los de sus oficinas de inmigración e, incluso, advierten que quienes firmaron como patrocinadores o "sponsors" en algunas peticiones podrían recibir la misma notificación.

“El Departamento (de Seguridad Nacional) está conectando que en alguna de esas aplicaciones está el email de nuestra oficina... que ya dejado donde me enviaron esta correspondencia y mandaron una notificación. Entonces, por ejemplo, una persona que en su aplicación de "parole" tenía un abogado, un sponsor y su email, seguramente el sponsor también está recibiendo el mismo correo electrónico", agregó.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado confirmó que utilizó las direcciones de correo electrónico de los extranjeros para enviar notificaciones.

Esto quiere decir que si el ese inmigrante proporcionó una dirección que no es la suya, sino la de un ciudadano estadounidense, es posible que las notificaciones se hayan enviado a destinatarios no deseados. CBP reafirma que está monitoreando las comunicaciones y abordará cualquier problema caso por caso.

La abogada Bello señaló que este tipo de acciones aumentan aún más el temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante, por lo que hace un llamado a la calma y a buscar asesoría legal.