AP: la Patrulla Fronteriza estaría enviando a los migrantes a lugares donde no pueden recibir ayuda

DENVER, Colorado - La agencia de prensa AP entrevistó a una docena de migrantes que llegaron recientemente a Estados Unidos y acordaron compartir los documentos que recibieron cuando fueron liberados de la custodia estadounidense mientras buscaban asilo después de cruzar la frontera con México.

AP descubrió que la mayoría no tenía idea de a dónde iban, ni tampoco las personas en las direcciones enumeradas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no respondió a las preguntas sobre el asunto, pero los errores sugieren un patrón de agentes de la Patrulla Fronteriza que envían a migrantes sin amigos o familiares a diferentes partes del país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los lugares a menudo no tienen espacio para albergar a los migrantes. Debido a que esas direcciones aparecen en los papeles de los migrantes, las agencias encargadas podrían enviar avisos previos a estos lugares donde los inmigrantes son enviados.

Cuando Wilfredo Molina llegó a Estados Unidos desde su Venezuela natal, les dijo a los agentes fronterizos que quería ir a Miami pero que no tenía una dirección. Lo dirigieron a lo que pensó que era un refugio en el centro de Manhattan, pero resultó ser un edificio de oficinas.

“Era un edificio falso. No entendía qué era”, dijo.

Molina se encontraba entre los 13 inmigrantes que llegaron recientemente a Estados Unidos y aceptaron compartir con The Associated Press los documentos que recibieron cuando fueron liberados de la custodia, mientras buscaban asilo después de cruzar la frontera con México. AP descubrió que la mayoría no tenía idea de a dónde los enviaban, ni nadie los esperaba en las direcciones que figuran en su documentación.

La CBP, que supervisa a la Patrulla Fronteriza, no respondió a las repetidas preguntas sobre las familias y las personas entrevistadas y las direcciones que se les asignaron.

Pero la metedura de pata sugiere un patrón de agentes de la Patrulla Fronteriza, particularmente en Texas, que envían a inmigrantes sin amigos ni familiares en Estados Unidos a oficinas que no reciben aviso. Los lugares a menudo no tienen espacio para albergar a los migrantes.

“Creemos que la Patrulla Fronteriza está intentando demostrar el caos que están experimentando en la frontera con las ciudades del interior”, dijo Denise Chang, directora ejecutiva de Colorado Hosting Asylum Network. “Solo necesitamos coordinarnos para que podamos recibir a las personas adecuadamente”, agregó.

Las direcciones en los documentos mostrados a AP incluían oficinas administrativas de Caridades Católicas en Nueva York y San Antonio; una iglesia en El Paso, Texas; una casa privada en West Bridgewater, Massachusetts; y un grupo que opera refugios para personas sin hogar en Salt Lake City.

Una familia venezolana que acudió a las oficinas administrativas de la Cruz Roja Estadounidense en Denver fue remitida a varios albergues antes de que alguien se ofreciera a acogerlos. Los migrantes que llegaron a Nueva York terminaron en albergues, hoteles o apartamentos temporales que la ciudad les ayudó a encontrar y pagar.

Un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua llevó el número de cruces ilegales al nivel más alto jamás registrado en un año fiscal. En el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre, los migrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces, un 37% más que los 1.73 millones del año anterior y superando los 2 millones por primera vez.

Muchos son expulsados ​​de inmediato bajo las restricciones de asilo, una orden de salud pública conocida como Título 42, que niega a las personas la oportunidad de solicitar asilo con el fin de prevenir la propagación del COVID-19.

Pero otros, incluidas personas de Cuba y Nicaragua, con quienes Estados Unidos tiene relaciones tensas, son liberados con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración o bajo libertad condicional humanitaria. Esos inmigrantes deben decirles a los agentes dónde vivirán, pero muchos no pueden proporcionar una dirección.

“Casi parece que, en la frontera, los funcionarios simplemente están buscando cualquier dirección sin fines de lucro que puedan o simplemente buscando cualquier nombre que puedan y simplemente anotando eso sin verificar si esa persona lo ha mencionado, si hay camas o refugio en ese lugar, o si este es un lugar que puede proporcionar asistencia legal”, dijo Lauren Wyatt, abogada gerente de Caridades Católicas de Nueva York. “Claramente, esta no es la forma más efectiva de hacer esto”, agregó.

La mayoría de los migrantes entrevistados en Nueva York se habían subido a autobuses financiados por los contribuyentes que Texas y la ciudad de El Paso han estado enviando regularmente a la ciudad del noreste.

Los gobernadores republicanos Ron DeSantis de Florida, Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona también han estado enviando inmigrantes liberados en la frontera a bastiones demócratas, incluidos Chicago, Washington DC y Martha's Vineyard, Massachusetts. Han sido criticados por no notificar a los funcionarios locales sobre los planes. Los republicanos dicen que están destacando problemas con las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.

La administración de Biden acordó recientemente aceptar hasta 24,000 venezolanos en los aeropuertos de Estados Unidos si solicitan asilo en línea con patrocinadores financieros, de manera similar a como se ha admitido a los ucranianos desde la invasión de Rusia. México ha dicho que aceptará a los venezolanos que crucen la frontera hacia Estados Unidos y sean expulsados ​​bajo la autoridad del Título 42.

Yeysy Hernández es una venezolana que llegó a Nueva York después de tomar uno de los autobuses de El Paso. Dice que la dirección en sus documentos es de una iglesia de El Paso que no esperaba migrantes y donde solo durmió una noche. Ahora le preocupa que se envíen avisos de inmigración allí.

Cientos de inmigrantes se han presentado en una de las oficinas de Caridades Católicas de Nueva York con documentos que presentan la dirección. Wyatt dijo que el grupo se quejó y que el gobierno prometió poner fin a la práctica para el 1 de agosto, algo que "obviamente no ha sucedido".

El grupo también ha recibido más de 300 avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración de personas que la organización no conoce, dijo Wyatt. También recibió órdenes de deportación de inmigrantes que no comparecieron ante el tribunal porque sus avisos fueron enviados a una dirección de Caridades Católicas.

Víctor Quijada viajó con familiares el mes pasado a Denver después de que los agentes fronterizos enviaran a la familia venezolana a un edificio de oficinas de la Cruz Roja Estadounidense. Una vez allí, fueron remitidos a un albergue de la ciudad que también los rechazó. Eventualmente encontraron un refugio que los acogió por unos días, pero se sentían inseguros.

“Fue duro lo que tuvimos que pasar; desde las cosas que teníamos para comer hasta estar en las calles, una experiencia que no le deseo a nadie", dijo Quijada.

Chang, de Colorado Hosting Asylum Network, finalmente llevó a la familia a su casa y su organización los ayudó a alquilar un apartamento. Dijo que conoce a varios migrantes asignados a direcciones de grupos que no pueden ayudarlos.

“Las cinco familias con las que he trabajado en los últimos tres meses, las cinco fueron recogidas de la calle, literalmente sentadas en la acera con niños”, dijo.

El edificio en el centro de Manhattan al que fue Molina es una oficina de reasentamiento de refugiados del Comité Internacional de Rescate, pero solo brinda servicios limitados a los solicitantes de asilo allí, dijo Stanford Prescott, un portavoz del grupo.

Solo una de las oficinas estadounidenses del IRC, en Phoenix, opera un refugio para solicitantes de asilo y la mayoría permanece menos de 48 horas. Sin embargo, sus oficinas en Dallas y Atlanta también han sido incluidas en los documentos de los migrantes.

“Estamos profundamente preocupados de que enumerar estas direcciones de manera errónea pueda generar complicaciones para los solicitantes de asilo que están siguiendo un proceso legal para buscar seguridad en los Estados Unidos”, dijo Prescott.