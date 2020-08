Nuevos solicitantes de DACA afectados por últimas directrices de USCIS

Washington.- En un comunicado de prensa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) proporcionó este lunes guías sobre cómo se implementará el memorándum del 28 de julio del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, relacionadas con la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Bajo las guías de implementación de USCIS, se indicó que la agencia rechazará todas las peticiones iniciales de DACA de parte de extranjeros que nunca habían recibido DACA anteriormente y devolverá todo el dinero pagado por el trámite.

"Los rechazos serán sin perjuicio, lo que significa que los extranjeros pueden volver a presentar una solicitud si USCIS comienza a aceptar nuevas peticiones en el futuro de parte de extranjeros que nunca han recibido DACA. USCIS acepta peticiones de parte de extranjeros que habían recibido DACA anteriormente y también aceptará peticiones de permiso adelantado de viaje que sean presentadas apropiadamente en la dirección especificada en la página web Direcciones de Presentación Directa del Formulario I-131".

Asimismo, el comunicado detalla que en los casos de peticiones de renovación de DACA sujetas para aprobación, USCIS limitará el otorgamiento de acción diferida y autorización de empleo bajo DACA a no más de un año, pero no rescindirá aquellas que sean válidas actualmente por dos años ni los documentos de autorización de empleo (EAD) relacionados con estas.

La anterior condición no se aplicaría si USCIS cancela el DACA del extranjero porque no continúa en cumplimiento con los criterios de DACA (ver el Memorándum de 2012), entre estos, que no justifique el ejercicio favorable de discreción procesal. USCIS reemplazará los EAD con validez de dos años que se hayan sido robados o se hayan extraviado o dañado, con el mismo periodo de validez de dos años siempre que la solicitud de reemplazo de EAD sea aprobable.

Por lo general, USCIS rechazará las solicitudes recibidas con más de 150 días de anticipación a la fecha de vencimiento del DACA actual. Los titulares de DACA deben presentar sus solicitudes de renovación entre 150 y 120 días antes de que caduque su DACA actual.

USCIS solo otorgará permiso adelantado para viajar fuera de Estados Unidos a los receptores de DACA de acuerdo con las nuevas directrices, que establecen la determinación de que el permiso adelantado se concede por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo de conformidad con el estatuto gubernamental.

La agencia no cancelará ningún documento de permiso adelantado expedido previamente a menos que exista otra razón legal para ello. Sin embargo, como siempre ha sido el caso, obtener permiso de permanencia temporal en Estados Unidos no está garantizado. En todos los casos, los extranjeros aún estarán sujetos a inspección migratoria en un puerto de entrada para determinar si son elegibles a entrar a Estados Unidos, detalla el comunicado citado.

Randy Serrano tiene la información.

La determinación de otorgar permiso adelantado a un extranjero es total discreción de USCIS y deberá hacerse según cada caso individual. USCIS evaluará todos los factores presentados en los casos individuales antes de determinar si aprobará el permiso adelantado para un receptor de DACA a base de las nuevas directrices. Algunos ejemplos de las circunstancias excepcionales que justifican una aprobación incluyen, pero no se limitan, a situaciones tales como:

Viajes para apoyar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos;

Viajes para apoyar los intereses de aplicación de las leyes federales de Estados Unidos;

Viajes para obtener tratamiento médico para mantener la vida, que no esté disponible de otra manera para el extranjero en Estados Unidos, o

Viajes necesarios para apoyar la seguridad inmediata, bienestar, o cuidado de un familiar inmediato, particularmente, de hijos menores de edad del extranjero.

Aún si un peticionario demuestra que su situación cumple con uno de los ejemplos descritos arriba, aún USCIS podría denegarle la petición de permiso adelantado, según su discreción, bajo la totalidad de las circunstancias.

Vale decir que USCIS resaltó en el comunicado que si "has viajado o viajaste fuera de Estados en o después del 15 de agosto de 2012, sin primero obtener un permiso adelantado, su salida cancela automáticamente su acción diferida bajo DACA".