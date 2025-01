Escuelas intentan proteger a estudiantes indocumentados de posibles redadas

Al menos ocho grandes distritos escolares públicos en todo Estados Unidos se han comprometido en los últimos días a tratar de proteger a los estudiantes inmigrantes indocumentados y a sus familias de la ofensiva de deportación masiva del presidente Donald Trump.

El gobierno de Trump ha eliminado las restricciones que impedían que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizara redadas en los llamados lugares sensibles, incluidas las escuelas (así como los lugares de culto y los hospitales).

Todos los niños en los Estados Unidos, según el Departamento de Educación, tienen derecho a una educación pública, independientemente de su "estatus migratorio", lo que permite a los distritos escolares públicos evitar en gran medida preguntar o mantener registros de la situación de sus alumnos con respecto a las leyes de inmigración.

Pero las últimas acciones de Trump para hacer retroceder los lugares sensibles han provocado un aumento de los temores entre los maestros y las familias, cuyos distritos escolares ahora están tratando de suavizar de alguna manera los golpes que podrían surgir de los cambios en la política.

Este ha sido el caso, especialmente en las grandes ciudades de tendencia azul con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados que ya tienen políticas de santuario en vigor: leyes que buscan impedir o limitar la cooperación de los funcionarios locales con las autoridades federales de inmigración como parte de esfuerzos más amplios para hacer que los inmigrantes indocumentados se sientan seguros.

Varios distritos escolares públicos grandes en esas ciudades se han comprometido a complicar los esfuerzos ya sea obstaculizando la cooperación con las autoridades federales de inmigración o negándose a informarles de la información y dificultando que las autoridades entren en los terrenos escolares.

POSIBLES REDADAS EN CHICAGO Y DENVER

En el extremo más enérgico están Chicago y Denver, cuyos grandes distritos escolares públicos han emitido una guía en las últimas semanas que insta a los funcionarios a impedir que los funcionarios de inmigración entren en los terrenos escolares o a establecer barreras altas para la entrada.

En una declaración la semana pasada, las Escuelas Públicas de Chicago dijeron que, según las leyes de ciudad santuario de la ciudad, conocidas como su Ordenanza de Ciudad Acogedora, "los agentes de ICE no pueden acceder a las instalaciones de CPS a menos que proporcionen sus credenciales, el motivo por el que solicitan el acceso y una orden judicial penal firmada por un juez federal".

“CPS no admitirá agentes de ICE basándose en una orden administrativa, una orden de detención de ICE u otro documento emitido por una agencia que haga cumplir la ley de inmigración civil”, decía la declaración.

Las Escuelas Públicas de Chicago agregaron en la declaración que “si bien el Distrito entiende que hay una orden ejecutiva para rescindir el lenguaje sobre ‘ubicaciones sensibles’, incluidas las escuelas”, los funcionarios del distrito se negarían a “compartir información privada” con ICE.

LA GUÍA DE DENVER ANTE POSIBLES REDADAS

El superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, Alex Marrero, emitió una guía específica este mes que aconsejaba a los funcionarios escolares que rechazaran la entrada a los funcionarios del gobierno que llegaran a los edificios escolares y no tuvieran “negocios” o una “cita” en la escuela.

“Si un funcionario del gobierno llega a su escuela solicitando información o entrada y no es una persona que tenga una cita o negocios con alguien en la escuela, no permita la entrada”, decía la guía de Marrero.

Se les indica a los funcionarios que luego coloquen la escuela en un procedimiento de cierre seguro y se comuniquen con los funcionarios del gobierno por el intercomunicador. La guía decía que los miembros del personal escolar, en situaciones en las que los funcionarios del gobierno ya han ingresado al edificio, deben asegurarse de permanecer en la oficina principal y luego deben cerrar la escuela.

Los funcionarios escolares tienen instrucciones de solicitar una orden judicial. Ya sea que se proporcione una o no, los agentes del gobierno deben ser dirigidos a los abogados del distrito, según la guía.

La guía, sin embargo, también ordena a los funcionarios escolares que "no impidan, interfieran u obstruyan físicamente a un funcionario del gobierno en el desempeño de sus funciones".

Si bien la guía se emitió antes de que Trump revirtiera los procedimientos de ubicación sensible, Marrero dijo en una segunda declaración el viernes que "la guía se desarrolló con" esa medida "en mente".

El portavoz de las Escuelas Públicas de Denver, Scott Pribble, dijo en una entrevista el lunes que la postura con los agentes de ICE, sin embargo, "realmente no era diferente de lo que hacemos con cualquiera que se presenta en la puerta de una escuela: nos aseguramos de que tengan una cita o tengan asuntos escolares, y si no la tienen, los mantenemos afuera".

“Estamos haciendo lo mismo con cualquier funcionario del gobierno que se presente”, dijo Pribble.

LA GUÍA DE NUEVA YORK ANTE POSIBLES REDADAS EN ESCUELAS

Algunos de los distritos escolares más grandes de Nueva York, incluidas las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York y varios distritos del condado de Westchester, han hecho circular en los últimos días una guía de la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general del estado Letitia James, ambas demócratas, que ordena a los funcionarios escolares “no permitir que los oficiales dentro de la propiedad escolar accedan a un estudiante excepto para abordar una situación de seguridad inminente o cuando lo requiera la ley”.

QUÉ DICE LA CASA BLANCA

En respuesta a preguntas de NBC News sobre los enfoques de las ciudades, un portavoz de la Casa Blanca escribió en un correo electrónico: “Al poner fin a la absurda política de eximir a muchos lugares de la aplicación de la ley, y dar a los inmigrantes ilegales criminales lugares para esconderse y evitar el arresto, esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP e ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y hacer que nuestro país sea más seguro; NO es una directiva para entrar en escuelas e iglesias”.

El portavoz dijo que “también se necesita la aprobación del supervisor secundario antes de que se pueda tomar cualquier acción en lugares como una iglesia o escuela”, y agregó que “esperamos que estas situaciones sean extremadamente raras”.

Cuando se le preguntó si se habían producido redadas de inmigración en los terrenos de alguna escuela pública desde que Trump asumió el cargo, el portavoz dijo que “no se han producido operaciones de cumplimiento en escuelas o iglesias”.

Hasta el lunes por la noche, no había habido ningún informe público de ninguna redada de inmigración en los terrenos de las escuelas públicas. Las Escuelas Públicas de Chicago afirmaron inicialmente el viernes que los agentes de inmigración fueron a una escuela. Sin embargo, pronto se supo que los agentes en realidad eran del Servicio Secreto, no del ICE, como dijeron inicialmente los funcionarios del distrito, y que estaban investigando una amenaza por la prohibición de TikTok, no un asunto de inmigración.

Viridiana Carrizales, cofundadora de ImmSchools, una organización sin fines de lucro que capacita a las escuelas en los derechos de los estudiantes y cómo abordar los encuentros con los funcionarios de inmigración, dijo que su equipo recibió más de 100 consultas de escuelas de todo el país que buscaban orientación sobre cómo lidiar con el cambio del gobierno de Trump a la política de lugares sensibles.

"No es un escenario de si; sabemos que la inmigración vendrá a nuestras escuelas", dijo Carrizales. "Por lo tanto, ha habido muchas consultas y muchas solicitudes de los distritos escolares".

Mientras tanto, la orientación dentro de otros grandes distritos en los Estados Unidos se centró más específicamente en recordar a los funcionarios escolares que no están obligados a proporcionar ninguna información solicitada sobre sus estudiantes, aunque algunos finalmente indicaron que cooperarían con los agentes del ICE que llegaran a las escuelas públicas.

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE FILADELFIA

En respuesta a preguntas de NBC News, Monique Braxton, portavoz del Distrito Escolar de Filadelfia, compartió el lunes un documento de orientación que se había enviado a los líderes escolares para que se “siga si un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicita acceso a un edificio escolar y pide detener o entrevistar a un estudiante con fines de control de inmigración”.

La guía instruía a los funcionarios escolares en esas situaciones a notificar a los abogados del distrito sobre las situaciones, obtener documentación de los agentes, “esperar más instrucciones” de los abogados del distrito escolar y formular planes de respuesta a crisis escolares con la Oficina de Prevención e Intervención del distrito.

El plan dice que los funcionarios escolares no deben proporcionar ninguna información sobre la familia o el estado migratorio de un estudiante a menos que se lo indiquen los abogados del distrito.

En una declaración a NBC News, el superintendente del Distrito Escolar de Filadelfia, Tony B. Watlington Sr., dijo: “El Distrito cumplirá con las leyes requeridas, y los líderes escolares han recibido orientación sobre cómo proteger los derechos de nuestros estudiantes inmigrantes”, y agregó que buscaba “reafirmar el compromiso del Distrito Escolar de Filadelfia de crear espacios seguros y acogedores para nuestros estudiantes y familias”.

GUÍA DE SALT LAKE CITY

La guía reciente emitida por el Distrito Escolar de Salt Lake City decía que el distrito se negaría a compartir información sobre el estatus migratorio de cualquier estudiante con agentes federales.

DECLARACIÓN DE EL PASO, TEXAS

Mientras tanto, el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Canutillo, un distrito escolar público en El Paso, Texas, dijo en una declaración en el sitio web del distrito, titulada “Safe Haven”, que el distrito “continuará su sólida asociación con ICE y otras agencias de aplicación de la ley” al tiempo que expresó “preocupaciones sobre cómo los cambios en la política de inmigración podrían repercutir en comunidades como la nuestra”.

El superintendente Pedro Galaviz dijo en un comunicado durante el fin de semana que las alianzas con ICE “han sido fundamentales para mantener la seguridad de nuestros campus”, pero que “nuestro compromiso con la seguridad nunca se logrará a expensas de los derechos de nuestros estudiantes o su acceso a una enseñanza y un aprendizaje efectivos”.

“Independientemente de sus circunstancias, estamos comprometidos a brindar estabilidad, tranquilidad y apoyo”, agregó.