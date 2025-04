¿Kilmar era pandillero? Gobierno publica documentos para defender su negativa a devolverlo a EEUU

El gobierno de Donald Trump publicó el miércoles documentos que revelan nuevos detalles sobre el caso de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland deportado a El Salvador hace un mes en lo que un abogado del gobierno calificó como un "error administrativo".

Los documentos se publicaron tras semanas de presión sobre el gobierno para que mostrara evidencia de que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13. El gobierno de Trump lo envió a una conocida megaprisión en el país centroamericano como parte de su prometido programa de deportación de presuntos delincuentes.

El Departamento de Justicia compartió registros, no publicados previamente, que detallan cómo los agentes de policía de Maryland evaluaron que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13 durante un arresto en 2019.

Abrego García llegó a EEUU cuando tenía 16 tras cruzar "ilegalmente" la frontera cerca de McAllen, Texas, y llegó hasta Maryland para vivir con su hermano, quien es ciudadano estadounidense.

No tenía antecedentes penales en ese momento, como también consta en los documentos, y sus abogados han negado que sea pandillero. En un documento titulado "hoja de entrevista de campo de pandillas", el Departamento de Policía del Condado Prince George's detalló cómo, en marzo de 2019, contactó a Abrego García junto con otras tres personas por merodear en el estacionamiento de un Home Depot en Hyattsville. Abrego García declaró en un expediente judicial que estaba allí buscando trabajo como jornalero.

La policía indicó que llevaba "una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha con fajos de billetes que cubrían los ojos, las orejas y la boca de los presidentes" en los billetes.

Los oficiales afirmaron que dichas insignias —que indican "ver, oír, y callar" o "no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal"— eran "indicativas de la cultura pandillera hispana". Los oficiales afirmaron haber consultado con una fuente confidencial confiable, quien "les informó que [Abrego García] tiene el rango de 'Chequeo' con el apodo de 'Chele'" en la pandilla.

Una jueza federal declaró el martes que ordenará el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Trump para determinar si cumplieron con sus órdenes de facilitar el regreso de Kilmar Abrego García.

Abrego García fue entregado a las autoridades de inmigración y continuó su proceso legal. Más tarde, en 2019, un juez de inmigración le prohibió ser enviado a El Salvador. La orden dictaminó que había demostrado tener un "temor fundado de persecución futura" por parte de las pandillas locales, y se le concedió una suspensión de expulsión, lo que le permitió permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo.

Años después, en 2025, agentes de inmigración detuvieron a Abrego García en el estacionamiento de un Ikea. Fue deportado a El Salvador días después, el 15 de marzo.

La Corte Suprema dictaminó la semana pasada que el gobierno debe "facilitar" su liberación. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró en una reunión en la Casa Blanca esta semana que no liberaría a al padre salvadoreño.

"El señor Abrego García nunca ha sido condenado por ningún delito. Si el gobierno cree que hay un caso legítimo, debería presentarlo ante un tribunal y que un juez lo revise y decida su destino, no en las redes sociales", declararon sus abogados en un comunicado.

"Esperamos que el gobierno cumpla con la orden del Tribunal y facilite la liberación inmediata del señor Abrego García en El Salvador. Seguiremos luchando por el regreso seguro de nuestro cliente y para garantizar que se restablezcan plenamente sus derechos constitucionales", agregaron.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, declaró el miércoles: "En los principales medios de comunicación escuchamos demasiadas historias tristes sobre pandilleros y delincuentes ilegales, pero no lo suficiente sobre sus víctimas".

SURGEN DETALLES SOBRE LA DETENCIÓN DE ABREGO GARCÍA

Durante el arresto de 2019, la policía determinó que otras dos personas que se encontraban con Abrego García en el estacionamiento de Home Depot eran pandilleros, citando los antecedentes penales de uno de ellos y los tatuajes del otro, así como información de una persona no identificada que era una "fuente de información fiable y comprobada".

Los documentos indicaban que los cuatro hombres afirmaron ser ciudadanos de El Salvador, estar "en Estados Unidos ilegalmente" y no portar documentos migratorios. Otro documento publicado el miércoles, del DHS en 2019, indica que la policía identificó a dos hombres, uno de los cuales era Abrego García, como detenidos previamente en una investigación de asesinato. Abrego García negó estar vinculado a una investigación de asesinato, según los documentos, y nunca fue acusado.

Una página del documento incluye una contradicción: en un punto indica que Abrego García no alegó temor a regresar a su país, pero posteriormente indica que sí alegó temor a regresar a El Salvador.

El documento indica que Abrego García afirmó haber presentado pruebas suficientes para refutar la acusación de pandillero, incluyendo referencias personales y su falta de antecedentes penales, sin contar las infracciones de tránsito.

En otro documento de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, un tribunal acordó denegar la libertad bajo fianza a Abrego García tras su arresto frente a Home Depot en 2019 y escribió que la acusación de que es pandillero "parece ser confiable y está respaldada por otras pruebas en el expediente" en los documentos policiales del Condado Prince George's.

“El motivo del arresto del demandado, indicado en su Formulario I-213, parece contradecir la Hoja de Entrevista de Campo sobre Pandillas, que indica que se le contactó porque él y otras personas merodeaban fuera de Home Depot”, señala el documento, pero añade que, aun así, considera que las acusaciones de su pertenencia a una pandilla están fundamentadas.

Abrego García respondió que “no hay pruebas fiables en el expediente que respalden” su pertenencia a la MS-13 y que la acusación “se basa en rumores transmitidos por una fuente confidencial”.

ESPOSA DE ABREGO GARCÍA HABRÍA SOLICITADO ORDEN DE PROTECCIÓN

Además de los nuevos documentos, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en redes sociales el miércoles por la mañana que la esposa de Abrego García había solicitado una orden de protección temporal en su contra en 2021. El caso fue finalmente desestimado. La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, ha sido una firme defensora de su esposo y ha luchado por su regreso.

“Tras sobrevivir a la violencia doméstica en una relación anterior, actué con cautela tras un desacuerdo con Kilmar y solicité una orden de protección civil por si la situación se agravaba”, declaró Vásquez Sura el miércoles. “La situación no se intensificó y decidí no continuar con el proceso judicial civil”.

“Nadie es perfecto, y ningún matrimonio es perfecto. Eso no justifica que ICE lo secuestrara y deportara a un país donde se suponía que estaba protegido de la deportación”, añadió.

Mientras tanto, el gobierno de Trump, los abogados de Abrego García y una jueza de la corte de apelaciones continúan litigando la orden de la Corte Suprema de que el gobierno facilite su liberación.

GOBIERNO APELA DECISIÓN DE JUEZA

El miércoles por la tarde, el gobierno de Trump presentó una apelación contra la orden de la jueza federal de distrito Paula Xinis, emitida el jueves pasado, ante el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de EEUU, en la que instruyó al gobierno de Trump a “tomar todas las medidas posibles para facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos lo antes posible”.

Xinis cuestionó las pruebas que un juez de inmigración utilizó para determinar que Abrego García es pandillero. En un fallo, afirmó que no tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en El Salvador y que las “pruebas contra Abrego García consistían únicamente en su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls, y una acusación vaga y sin corroborar de un informante confidencial que afirmaba pertenecer a la camarilla “occidental” de la MS-13 en Nueva York, un lugar donde nunca ha vivido”.

Xinis declaró el martes que estaba considerando iniciar un proceso por desacato contra la administración Trump.

Había ordenado al gobierno que presentara pruebas de los esfuerzos que ha realizado para “facilitar” la liberación de Abrego García, y el martes criticó la falta de respuesta del gobierno.

“No he recibido nada”, declaró Xinis. “No he recibido ninguna respuesta real ni justificación legal para no responder”. En una actualización diaria ordenada por el tribunal, el asesor general del DHS, Joseph Mazzara, escribió: “Dada la notificación previa, clara e inequívoca del gobierno al tribunal sobre cómo facilitará el regreso de Abrego García dentro de los límites de la ley y la regulación vigentes, no hay más actualizaciones”.