¿El IRS puede colaborar con ICE? Esto es lo que debes saber

En plena temporada de impuestos 2025, los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pueden tener varias dudas al momento de hacer su declaración.

A continuación te explicamos algunas dudas sobre el papel del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

¿El IRS tiene la capacidad de deportar a contribuyentes?

No. El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) no deporta.

La agencia está diseñada para recaudar dinero para el funcionamiento del gobierno federal y estatal. En la página web de la agencia, en la pestaña de leyes de divulgación, está la sección 6103, la cual prohíbe la divulgación de información fiscal por parte de empleados del IRS. Sin embargo, hay excepciones, como una orden judicial, cuando se realice una investigación y procesamiento de leyes penales no tributarias.

Expertos en inmigración, como Tessy Ortiz, explican que “el IRS lo que quiere es que le paguen independientemente del estatus migratorio de la persona. Entonces hay una política de no comunicarse con ICE o con el Departamento de Seguridad Interna, a menos que haya obviamente una investigación.

¿Esto podría cambiar?

Sí. No todo está escrito sobre piedra, porque al fin y al cabo son leyes que podrían cambiar en el Congreso.

Tal como explica César Alvarado, propietario de Primo Tax & Insurance, aunque hay muchas leyes que impiden a la agencia compartir datos como número de Seguro Social, número de ITIN y otros datos de los contribuyentes, esto podría cambiar “si por alguna razón el gobierno o el Congreso pasan alguna ley en la que las instituciones puedan compartir esa información”.

¿Qué hago?

Los expertos en inmigración y en declaración de impuestos coinciden en que se cumpla con la obligación de declarar sus impuestos como dicta la ley, en especial si está en un proceso migratorio.

“Una de las cosas que más se fijan los jueces es que hayan presentado impuestos por los últimos diez años. Entonces, a veces los jueces no pueden dar esa cancelación de deportación porque - los abogados- no tienen como presentar o mostrar que -sus clientes- presentaron sus impuestos”, asegura Ortiz. A esto añade que es crucial no mentir en la declaración de impuestos.

De cualquier forma, recuerde que tiene hasta el 15 de abril para asesorarse y ver si ocurre algún cambio en la política de la agencia.