¿Qué le espera al salvadoreño “deportado por error” por el gobierno de Trump? Esto dice su abogado

El abogado de Kilmar Abrego García dijo que nunca había visto al gobierno de EEUU admitir la deportación errónea de un hombre y negarse a corregirlo.

García fue arrestado el 12 de marzo en un estacionamiento de IKEA frente a su hijo de 5 años, indicó su esposa en una entrevista previa. El padre iba camino a una parada de autobús para recoger a sus otros hijos.

La esposa de Abrego García afirmó que lo llevaron a Baltimore, donde lo interrogaron sobre sus presuntos vínculos con la pandilla MS-13, según una declaración jurada. Luego lo llevaron a Texas y lo embarcaron en el tercer vuelo de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (una ley de 1798 invocada por el presidente Donald Trump), a pesar de tener la condición legal de suspensión de la deportación.

"Esto es injusto", declaró su esposa a Telemundo 44 hace dos semanas. "No se recoge a personas al azar, se las envía y se las sube a un avión".

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró, sin citar pruebas, que Ábrego García estaba involucrado en la trata de personas y que, a pesar del error que lo envió a El Salvador, no regresará a Estados Unidos.

“Admiten que cometieron un error en este caso”, expresó Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García.

¿Qué podrían hacer para que regrese a EEUU?

“Obviamente, las pruebas son tan irrefutables que no podrían negar haber cometido un error. Pero ahora que han cometido este error, su actitud hacia este caso es: ‘Bueno, no hemos intentado nada y se nos han acabado las opciones. Ahora está en manos de El Salvador. ¿Tiene algún problema? Hable con ellos’. No lo aceptamos”, enfatizó.

Sandoval-Moshenberg afirmó que nunca había visto al gobierno adoptar una postura tan firme.

“Iremos a corte el viernes por la tarde”, puntualizó. "Le estamos pidiendo al juez que ordene al gobierno de EEUU que lo pida con cortesía, ¿cierto? Ese es el primer paso; tiene que ser el primer paso. Nuestro gobierno tiene vínculos con el gobierno salvadoreño, ¿cierto? Mantenemos una comunicación y coordinación constantes con ellos".

Telemundo 44 preguntó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) qué pruebas tiene de que Ábrego García pertenecía a una pandilla y estaba involucrado en la trata de personas.

“El juez determinó que pertenecía a la MS-13 y luego le otorgó protección contra una pandilla rival”, dijo un portavoz del DHS.

“La base de esa acusación en 2019 fue un informante confidencial, ya sabe, una de esas pistas anónimas”, señaló Sandoval-Moshenberg. “Nunca se presentó ninguna prueba concreta”.

El gobierno argumentó que la orden de enviar a Ábrego García a El Salvador fue un “descuido” y se dictó “de buena fe”, y que existía una orden final para su deportación.

En el pasado, cuando el gobierno cometía un error en un caso de inmigración, intentaba corregirlo, afirmó Sandoval-Moshenberg.

A Abrego García se le otorgó la suspensión de deportación en 2019, según la abogada Lucía Curiel. Un documento que proporcionó demuestra que se le otorgó la suspensión y cita una cláusula que restringe la deportación, pero incluye excepciones en las que la persona puede ser expulsada, como motivos razonables para creer que representa un peligro.

Su supuesto vínculo con la pandilla MS-13

Curiel indicó que Abrego García fue acusado por la policía del condado Prince George's de usar una camiseta de pandilla en marzo de 2019. La acusación no fue corroborada, afirmó, pero cree que esa podría ser la razón por la que fue objeto de deportación.

Abrego García fue sospechoso de ser miembro de una pandilla después de que se le viera con una gorra y una sudadera con capucha de los Chicago Bulls, según la demanda. Un informante confidencial informó que era miembro de la MS-13, según el documento.

En un documento del ICE, Robert Cerna, director interino de la oficina local de la agencia, afirmó que Abrego García fue arrestado debido a su "papel destacado en la MS-13". En otra parte del documento, Cerna indicó que fue deportado debido a su "presunta afiliación a la MS-13".

El viernes por la tarde se celebrará una audiencia en el tribunal federal de Greenbelt.