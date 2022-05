López Obrador insistirá a EEUU en regularizar a “los paisanos” indocumentados

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó el viernes que insistirá a Estados Unidos en la aprobación de la reforma migratoria para regularizar a millones de indocumentados en el contexto de la Cumbre de las Américas.

"Lo voy a seguir sosteniendo porque fue un compromiso, incluso ya lleva tiempo, el primer compromiso lo hizo el presidente Barack Obama (2009-2017), acerca de la regularización, y el presidente Biden era vicepresidente y tratamos ese asunto en 2012", indicó el mandatario.

López Obrador indicó que aún "está analizando" su participación en la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, ante la polémica por la presunta exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De asistir a la Cumbre, el presidente indicó que le gustaría hacer un mitin con mexicanos en La Placita Olvera de Los Ángeles, considerada "la cuna de los latinos" en esa ciudad.

El mandatario prometió que abogará de nuevo ante Biden por "la regularización de los paisanos" que viven en Estados Unidos, donde casi 5 millones de los 10.5 millones de inmigrantes indocumentados son de origen mexicano, según el Pew Research Center.

“Pueden llegar migrantes de varios países y los empresarios estadounidenses prefieren a los trabajadores mexicanos, es mucho lo que aportan, además no hay fuerza de trabajo en Estados Unidos y estamos llevando a cabo conversaciones para ordenar el flujo migratorio", sostuvo López Obrador.

El presidente, quien realizó su conferencia de prensa matutina en el norteño estado de Sonora, fronterizo con Arizona, lamentó que por las campañas para las elecciones intermedias de noviembre próximo la reforma migratoria no ha avanzado en Estados Unidos.

Por ello, reiteró su aviso de exhibir a los políticos de ambos partidos que tengan una retórica antimexicana o antiinmigrante en las campañas.

"No vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo", sentenció.

"Y si un partido, candidatos, pensando que si hablan mal del mexicano van a sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a denunciar esos hechos para que nuestros paisanos de allá sepan quién es quién", añadió.

El mandatario también pidió considerar la fuerza de los mexicanos en Estados Unidos, al estimar que ya existen 40 millones en ese país, al sumar indocumentados, migrantes regulares e hijos de inmigrantes.

"Resulta que los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son 4 millones y tienen sus representantes una gran influencia hasta para orientar políticas de Estados Unidos con relación al resto del mundo, pero son 4 millones", comparó.