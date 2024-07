¿Conoces el impacto de la insuficiencia renal?

Es un tema que no se habla mucho, pero el fallo en los riñones o la insuficiencia renal es una enfermedad que ataca a un gran porcentaje de los latinos.

La fundación nacional del riñón recomeinda medidas de prevención como seguir una dieta saludable, hacer ejercicios, controlar su diabetes y la alta presión.

Un 33% de los latinos son diagnosticados con el fallo en sus riñones de acuerdo con kidney.org

David Rodríguez, un residente del Metroplex recibió su diagnóstico a sus 36 años en el 2008. El hombre dijo que no estaba familiarizado con el tema cuando recibió la noticia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Rodríguez tenía insuficiencia renal etapa 5 y en el 2011 pudo recibir un transplante de riñón.

"Nunca me eduqué, uno no piensa en ese tiempo. Yo tenía 36 años, yo esperaba que me pasara cuando tuviese 60, 70 años", dijo.

A continuación puede encontrar más información sobre el tema en kidney.org, y en este otro enlace.

Una compañía de salud ha facilitado este proceso en virtud de que ha cifras para ellos que hay que cuidar.