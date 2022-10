Investigan mortal incendio en Mesquite

Una persona murió y decenas no tienen un lugar donde vivir después de que un incendio arrasara un edificio de apartamentos en Mesquite la madrugada del viernes. La policía dijo que creen que alguien prendió fuego intencionalmente al edificio.

Alrededor de 35 bomberos de Mesquite, incluida la asistencia del Departamento de Bomberos de Dallas, se presentaron en 2120 Tradewind Dr. alrededor de las 2:34 a. m. para recibir informes de un incendio en una estructura de alarma múltiple.

Cuando llegaron a Tradewind Apartments, gran parte del edificio estaba envuelto en llamas. Las autoridades dijeron que 12 unidades de apartamentos se vieron afectadas y unos 30 residentes fueron desplazados.

Eddie Johnson Jr. fue identificado como el hombre fallecido dentro de su apartamento.

"Era una gran persona. Tenía una gran personalidad, una gran sonrisa", dijo Hank Dillard, vecino y amigo de Johnson, quien dijo que tenía 72 años.

Dillard, que ha vivido en el mismo complejo de apartamentos durante unos 14 años, dijo que Johnson había vivido en el edificio de apartamentos durante unos 12 años.

"Tenía ese apartamento impecable, todo en ese apartamento, siempre quería mostrárselo a la gente y decir 'Ven y mira mi apartamento, mira, tengo algo nuevo, quiero que lo veas', dijo Dillard sobre su amigo". Estaba muy orgulloso de su apartamento. Lo miras hoy y eso duele", dijo Johnson sobre el edificio quemado.

El teniente Brandon Ricketts dijo que no creen que Johnson fuera un objetivo. Los vecinos creen que hubo una disputa doméstica en una unidad de apartamentos diferente en el mismo edificio, pero la policía no ha confirmado eso y dijo que la investigación sigue bajo investigación.

"Espero que encuentren a la persona que lo hizo", dijo Dillard.

Dijo que Johnson, quien estuvo retirado durante la última década, era conocido por caminar, detallar autos en el complejo y conversar con otros.

"Él vino mucho a mi departamento y me visitó, el domingo hace una semana, y hablamos. Eddy es genial. Caminas por este complejo. No hay muchas personas que no dirían nada malo sobre él". Era un gran tipo. Lo extrañaremos", dijo Dillard.

No se han realizado arrestos en el caso, y la causa del incendio aún está bajo investigación.